Cuándo y dónde hablaría Tini Stoessel sobre el conflicto con su padre

Tini Stoessel ya eligió el escenario para hablar. Después de varios días de versiones sobre el conflicto con su padre, Alejandro Stoessel, la cantante habría decidido que su primera explicación pública no será a través de un comunicado ni de una conferencia de prensa. Según contó Luis Ventura y reprodujeron distintos medios nacionales, la cantante hablaría el 2 de septiembre, durante el primer show de su gira “Futttura” en México.
La posibilidad de que la artista se refiriera públicamente al conflicto había comenzado a circular durante la semana pasada. Primero se habló de una carta que preparaba para publicar en redes sociales. Luego esa alternativa habría quedado descartada. La versión que tomó fuerza indica que Tini prefirió utilizar uno de los escenarios de su gira para dirigirse directamente a sus seguidores.
Por el momento, la artista permanece prácticamente alejada de las redes, reorganizó su equipo de trabajo y realizó modificaciones en el repertorio de su espectáculo mientras atraviesa la crisis familiar.
Una semana caótica
El conflicto salió a la luz después de que trascendiera que Tini habría encargado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de las sociedades vinculadas con su carrera. Según las versiones publicadas en los últimos días, la cantante habría descubierto que no tenía participación o control directo sobre algunas de esas estructuras y que su padre había concentrado durante años la administración de sus negocios.
Las cifras que circularon son millonarias, aunque no fueron confirmadas públicamente por Tini ni por su padre. La Nación consignó que las versiones hablan de un patrimonio cercano a los 70 millones de dólares y que el entorno del productor niega que exista una pelea entre padre e hija. Sus allegados sostienen que se trataría de una reorganización patrimonial vinculada al próximo casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul.
Esa diferencia entre las versiones es uno de los puntos centrales de la historia. Mientras distintos programas y portales hablan de una ruptura familiar y profesional, desde el entorno de Alejandro Stoessel sostienen que ambos todavía mantienen diálogo y que la situación estaría relacionada con la necesidad de ordenar los bienes de Tini antes de su matrimonio.
La reacción de la madre
En las últimas horas también apareció públicamente Mariana Muzlera, la madre de la cantante.
En diálogo con el periodista Daniel Ambrosino, Muzlera defendió a su exmarido y rechazó las versiones que ponen en duda su conducta profesional. “Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual”, sostuvo.
Su aparición pública agregó otra dimensión al conflicto, ya que mientras Tini prepara su propia versión, su madre tomó partido públicamente por Alejandro.
El sábado, además, la atención se trasladó a la casa familiar, debido a que Alejandro Stoessel tuvo un enfrentamiento con periodistas que realizaban una guardia frente a su domicilio.
El episodio fue acompañado por una fuerte reacción de la madre de la artista en redes sociales, donde cuestionó la presencia de los medios y anticipó posibles acciones legales.
Una señal en el escenario
Mientras se prepara para continuar con Futtura, Tini también habría introducido cambios en su repertorio.
Según se informó que la cantante quitó del setlist dos canciones de Un mechón de pelo: “Pa”, dedicada a su padre, y “Ángel”, vinculada a Marcelo Tinelli. La modificación habría sido detectada durante los ensayos previos a los próximos conciertos.
Por ahora, Tini no explicó públicamente por qué decidió retirar esos temas, aunque con el conflicto sobrevolando, la razón parece obvia.
Así, mientras la estrella continúa rodeada de versiones, ella se prepara para regresar al escenario aunque esta vez, todas las miradas estarán puestas en qué tiene para decir la joven sobre su padre, su patrimonio y la ruptura de un vínculo profesional que marcó buena parte de su carrera.
Y la respuesta llegaría el 2 de septiembre en México, frente a sus propios seguidores.