Cuándo y dónde hablaría Tini Stoessel sobre el conflicto con su padre

Una semana caótica

El conflicto salió a la luz después de que trascendiera que Tini habría encargado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de las sociedades vinculadas con su carrera. Según las versiones publicadas en los últimos días, la cantante habría descubierto que no tenía participación o control directo sobre algunas de esas estructuras y que su padre había concentrado durante años la administración de sus negocios.