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Crece el escándalo con el padre de Tini Stoessel: aseguran que atacó a piedrazos a periodistas

La familia de la cantante atraviesa días de tensión luego de que trascendiera que habría solicitado una auditoría sobre su patrimonio. En las últimas horas, su padre fue señalado por protagonizar un episodio con cronistas que realizaban una guardia periodística frente a su casa de San Isidro.

Crece el escándalo con el padre de Tini Stoessel: aseguran que atacó a piedrazos a periodistas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alejandro Stoessel atacó con piedras e insultos a cronistas frente a su casa de San Isidro este mediodía, en medio del conflicto patrimonial con su hija Tini.
  • Los móviles hacían guardia por la auditoría financiera solicitada por la cantante, cuando el productor los increpó desde su balcón y arrojó proyectiles.
  • La familia Stoessel anunció acciones legales contra los medios por invasión a la privacidad, lo que agrava la tensión pública y judicial del entorno.
Resumen generado con IA

En medio del escándalo con su hija Martina "Tini" Stoessel, Alejandro Stoessel generó revuelo en las últimas horas al ser visto arrojándoles piedras a los cronistas que se acercaron a buscar su palabra.

El episodio habría ocurrido alrededor de las 13.30, según informaron en Primicias Ya (América). Y, en las imágenes exhibidas durante el ciclo, se observa cómo Stoessel se acerca a una suerte de balcón de la propiedad y, ante la cámara que lo estaba filmando, lanza objetos hacia el otro lado de la calle.

En el ciclo también develaron que Alejandro se habría mostrado nervioso al haber tomado conocimiento de que había gente reunida en el exterior de su casa, por lo que preguntó: "¿Quién anda ahí?".

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De este modo, en las imágenes exhibidas durante el programa se puede ver cómo Stoessel levanta una de sus manos a la altura de la cabeza y arroja lo que sería una piedra hacia los cronistas que se encontraban frente a su casa, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Furia desde el balcón y presencia policial

Cabe destacar que, horas antes, en DDM, la cronista del ciclo conducido por Mariana Fabbiani también denunció que Stoessel la había agredido verbalmente desde el balcón del quincho de la casa, desde donde les gritó tanto a ella como al equipo que la acompañaba en las afueras de la vivienda.

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"Lo que sucedió fue que nuestro móvil estaba en la puerta de la casa y empezamos a escuchar ruidos. Vimos que era Alejandro Stoessel que se asomó desde el balcón del quincho y nos empieza a gritar. Yo estaba dentro del auto pero afuera había otros colegas y Alejandro los empieza a increpar”, detalló.

Incluso, la cronista develó que el productor no solo le habría gritado e insultado, sino que también habría amenazado con contactar a la Policía para que abandonaran la guardia que realizaban desde hacía varios días.

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“Alejandro empezó a gritar: '¿Quiénes son? ¿Qué hacen acá?’. Empiezan a gritarse, Alejandro empieza a insultar y acto seguido dice que va a llamar a la policía. Ya pasaron dos patrulleros por acá”, relató.

El descargo de Mariana Muzlera

Por su parte, Mariana Muzlera, madre de "Tini" utilizó su cuenta oficial de Instagram para despacharse contra los periodistas que se acercaron a la propiedad de San Isidro.

“Hay un bolud... en la puerta de nuestra casa invadiendo nuestra privacidad”, denunció la madre de Tini junto a una imagen en la que se observa a un hombre con un buzo gris y un pantalón de jean azul oscuro frente a la reja, con lo que parece ser un celular en una de sus manos mientras filma la vivienda.

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En esta misma línea, Mariana enfatizó: "Está cometiendo un delito que se llama violación de domicilio".

Además, la madre de la cantante aseguró que tanto ella como Alejandro Stoessel iniciarán acciones legales contra el hombre, de quien afirmaron conocer la identidad. Finalmente, Muzlera advirtió que cualquier cronista o medio que transgrediera los límites de su propiedad correría la misma suerte.

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