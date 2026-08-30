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Quién es Francisco Stoessel, el hermano de Tini que quedó en el centro del conflicto familiar

En medio de la disputa entre Tini Stoessel y su padre, su nombre también apareció relacionado con los negocios familiares.

Quién es Francisco Stoessel, el hermano de Tini que quedó en el centro del conflicto familiar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francisco Stoessel quedó involucrado en la disputa económica entre Tini y su padre en Argentina, tras ser vinculado a bienes y negocios del entorno familiar.
  • La controversia surgió luego de que Tini apartara a su padre como representante e iniciara una auditoría por el manejo de su patrimonio e ingresos profesionales.
  • Con el conflicto familiar aún abierto, la revisión contable podría esclarecer la titularidad de activos y redefinir los vínculos comerciales del clan.
Resumen generado con IA

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó en los últimos días un nuevo protagonista: Francisco Stoessel, el hermano mayor de la cantante. El joven, que durante años mantuvo un perfil mucho más bajo que su hermana, quedó bajo la lupa luego de que trascendieran versiones sobre su presunta participación en algunos negocios vinculados al entorno familiar.

La controversia comenzó después de que se conociera que Tini dejó de trabajar con su padre como representante artística y solicitó una auditoría sobre el manejo de sus ingresos. En medio de las versiones sobre el patrimonio de la cantante, también surgieron menciones al nombre de Francisco.

Quién es Francisco Stoessel

Francisco Stoessel tiene 30 años y es el hijo mayor de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Desde siempre mantuvo una relación muy cercana con Tini y acompañó el crecimiento de su carrera artística.

“Yo siempre intenté acompañarla desde el lugar que me ha tocado, como familiar y como hermano”, había expresado Francisco durante una entrevista con LAM. En aquella oportunidad, destacó el orgullo que sentía por la trayectoria de su hermana y aseguró que esperaba poder acompañarla durante muchos años.

Aunque estudió Comunicación, Francisco orientó su actividad profesional hacia diferentes ámbitos. Se vinculó con el modelaje, el fitness, los viajes y las campañas publicitarias, además de participar en distintos proyectos relacionados con el entretenimiento.

En Instagram cuenta con alrededor de un millón de seguidores, donde suele compartir fotografías y videos relacionados con sus trabajos para marcas, viajes y entrenamientos.

Francisco Stoessel y Rodrigo De Paul

Uno de los aspectos más conocidos de la vida pública de Francisco Stoessel es su amistad con Rodrigo De Paul, quien mantuvo una relación sentimental con Tini.

La relación entre ambos trascendió el vínculo familiar que los unió durante el noviazgo del futbolista y la cantante. Incluso continuaron siendo amigos después de la separación de De Paul y Tini.

“Lo conocí a Rodri como cuñado”, contó Francisco en una entrevista. También destacó que el futbolista había acompañado a su familia durante momentos complicados y que con el tiempo construyeron una amistad muy cercana.

“Es una persona que siempre nos apoyó. Ha servido como consejero y hoy se puede decir que tenemos una amistad increíble”, había señalado.

Francisco también estuvo junto a De Paul durante uno de los momentos más importantes de su carrera: festejó con él en el estadio Lusail el campeonato del mundo obtenido por la Selección Argentina en Qatar 2022.

El nombre de Francisco apareció en los negocios familiares

En medio del conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel, el nombre de Francisco comenzó a aparecer asociado a los negocios de la familia.

Según versiones difundidas en televisión, algunos emprendimientos y activos vinculados al entorno familiar estarían registrados a nombre del hermano de Tini. Paula Varela, en Intrusos, mencionó específicamente un boliche en Madrid y planteó interrogantes sobre el origen de esos negocios.

También trascendió que Francisco y Alejandro Stoessel estarían vinculados con la administración de las transmisiones de los shows internacionales de Tini, aunque se trata de versiones difundidas públicamente en el marco del conflicto familiar.

Por el momento, estas acusaciones forman parte de la información que trascendió sobre la disputa y no implican por sí mismas una confirmación de irregularidades.

Qué pasó entre Tini y su papá

El conflicto familiar tomó estado público después de que Tini dejara de contar con Alejandro Stoessel como representante artística y solicitara una auditoría sobre sus cuentas y negocios.

Su padre fue quien manejó buena parte de su carrera desde los comienzos de la cantante, cuando alcanzó popularidad a partir de su participación en Violetta.

La auditoría habría generado interrogantes sobre el manejo de los ingresos de la artista y el destino de parte de su patrimonio. En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre otras personas que podrían aparecer vinculadas a sociedades, propiedades o emprendimientos relacionados con la cantante.

Entre los nombres mencionados apareció el de Francisco Stoessel, quien hasta ahora había mantenido una exposición pública principalmente vinculada con su actividad en redes sociales, la moda, el fitness y su relación de amistad con Rodrigo De Paul.

El conflicto entre Tini y su familia continúa abierto y, mientras surgen nuevas versiones sobre el manejo de sus negocios, Francisco quedó inesperadamente en el centro de la escena.

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