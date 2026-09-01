El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

De esta forma, sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $206.046.375,48 al inicio de 2025 a $295.182.652,87 al cierre del año, un incremento de $89,1 millones, un 43% sobre el total. En el mismo período, el mandatario contrajo una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, algo que no registraba doce meses atrás.