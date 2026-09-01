Política

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

La variación surgió en su declaración jurada

Javier Milei.
Javier Milei.
Hace 6 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, formalizó la presentación de su declaración jurada anual de bienes e ingresos. De acuerdo con la documentación fiscalizada, el jefe de Estado reportó ingresos totales por $93.876.197,23, correspondientes al período liquidado. Este monto refleja la actividad económica del mandatario desagregada en distintas categorías del impuesto a las ganancias.

La estructura de los ingresos declarados por el Presidente se divide en dos rubros principales dentro de la normativa fiscal vigente. Por un lado, registró $45.083.979,43 bajo la tercera categoría, asociada a la Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio. Por otro lado, declaró $48.792.217,80 correspondientes a la cuarta categoría, referente a la Renta del Trabajo Personal.

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Tras aplicar las deducciones generales de ley —que comprenden conceptos como aportes jubilatorios, cobertura médica privada y cuotas a obras sociales—, el resultado neto de las ganancias del mandatario se fijó en $81.806.723,92. Asimismo, en el apartado destinado a los gastos de subsistencia, Milei consignó un consumo personal anual que ascendió a los $66.262.044,60.

De esta forma, sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $206.046.375,48 al inicio de 2025 a $295.182.652,87 al cierre del año, un incremento de $89,1 millones, un 43% sobre el total. En el mismo período, el mandatario contrajo una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, algo que no registraba doce meses atrás.

Karina Milei

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentó su respectiva rendición patrimonial, la cual refleja un incremento en sus activos totales. La funcionaria pasó de reportar $11.401.021,93 en el ejercicio anterior a un total de $35.312.784,57 al cierre del período actual, considerando bienes, depósitos bancarios y dinero en efectivo.

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Dentro del desglose de sus bienes inmuebles, la hermana del mandatario mantuvo sin variaciones la titularidad del 100% de un departamento con cochera de 150 metros cuadrados en el partido de Vicente López. La propiedad, incorporada a su patrimonio el 13 de julio de 2011, figura como su principal activo inmobiliario.

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A pesar de no haber sumado nuevas propiedades a su nombre, la valoración fiscal declarada de dicho inmueble experimentó un reajuste considerable en el último año. Por esta variación su actualización fue del 210%.

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