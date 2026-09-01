Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

En materia de bienestar, la fórmula propone incrementar “en al menos un 30%” los 1.200 menús estudiantiles que se ofrecen en los tres centros universitarios y sostener junto a la Provincia el Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior. “Vamos a seguir trabajando con la Provincia para sostener ese derecho y acompañarlo con la otra mitad de la política: que la Universidad también viaje”, expresaron.