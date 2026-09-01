Política

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

De cara a la Asamblea de este jueves, las dos fórmulas detallaron sus proyectos sobre permanencia, bienestar, inserción laboral y carrera docente.

UNT. Mohamed-Madkur y Cabrera-Abdala, las dos fórmulas que competirán por el Rectorado este jueves.
UNT. Mohamed-Madkur y Cabrera-Abdala, las dos fórmulas que competirán por el Rectorado este jueves.
Por Matias Argañaraz Hace 6 Hs

Sergio Mohamed y Horacio Madkur: “La permanencia se juega desde el ingreso”

Sergio Mohamed y Horacio Madkur parten de políticas y herramientas implementadas en los últimos años y proponen profundizarlas con nuevas metas. El seguimiento de las trayectorias mediante el SIU Guaraní, la ampliación del bienestar y la inserción laboral son algunos de sus ejes para los estudiantes. Para los docentes, apuntan a regularizar cargos, ampliar las dedicaciones y acompañar los reclamos salariales.

Permanencia y bienestar

Mohamed y Madkur consideran que una de las principales herramientas para abordar la deserción será la información disponible a partir del SIU Guaraní 3. “Hoy la UNT puede hacer algo que nunca pudo: seguir la trayectoria real de cada estudiante”, señalaron, y destacaron que su implementación en todas las facultades permitió contar por primera vez con un padrón único.

“Entendemos que la permanencia se juega desde el ingreso”, afirmaron. Por eso, plantean fortalecer los cursos introductorios a la vida universitaria y avanzar, junto al Ministerio de Educación provincial, con programas de articulación con el nivel medio en matemática y lengua.

MOHAMED-MADKUR. Recorrieron ayer tres centros universitarios. MOHAMED-MADKUR. Recorrieron ayer tres centros universitarios.

También proponen crear un sistema de alerta temprana para detectar a quienes dejaron de inscribirse o desaprobaron materias claves y contactarlos antes de que abandonen, acompañado por tutorías de pares rentadas. Además, buscan ampliar la oferta de carreras cortas, comenzando por ciencia de datos, inteligencia artificial y tecnologías digitales.

En materia de bienestar, la fórmula propone incrementar “en al menos un 30%” los 1.200 menús estudiantiles que se ofrecen en los tres centros universitarios y sostener junto a la Provincia el Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior. “Vamos a seguir trabajando con la Provincia para sostener ese derecho y acompañarlo con la otra mitad de la política: que la Universidad también viaje”, expresaron.

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

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La propuesta contempla continuar llevando carreras al interior, ampliar A la UNT en Bici, extender la red wifi al 100% de las aulas y bibliotecas y facilitar notebooks a becarios. También proyectan fortalecer las políticas de salud y salud mental y avanzar con Jardines de Primera Infancia en los centros universitarios.

Del aula al trabajo

Para mejorar la inserción laboral, Mohamed y Madkur parten del Mapa de Graduados y la Red de Egresados. “El paso siguiente es que el vínculo con el trabajo empiece antes del título”, sostuvieron.

La fórmula propone crear una plataforma digital de empleo para conectar a estudiantes con empresas y organismos públicos, realizar una feria anual de empleo e implementar mentorías con graduados. Allí también buscarán centralizar la información sobre los convenios de pasantías.

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“Sabemos que una pasantía bien hecha es la primera línea del currículum”, afirmaron. A ello suman prácticas preprofesionales supervisadas antes del egreso y un Observatorio del mercado laboral y de las remuneraciones por sector.

Carrera docente

Respecto de los salarios, Mohamed y Madkur remarcaron que su definición depende de la paritaria nacional. “Vamos a acompañar todos los reclamos que realiza el Consejo Interuniversitario Nacional, y de todo otro canal institucional, para lograr la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron.

Dentro de la UNT, proponen profundizar la regularización de cargos. Según detallaron, entre 2022 y 2024 el Consejo Superior aprobó 461 concursos y los cargos sin regularizar bajaron del 54% al 25%. “La meta es menos del 10% en 2030, con calendario público por facultad”, anticiparon.

Para los jóvenes plantean ayudantías rentadas y cargos iniciales concursados tempranamente. También buscan ampliar la movilidad internacional mediante redes y programas en los que participa la UNT. “Para un docente joven, saber que su carrera incluye al mundo pesa tanto como el próximo concurso”, sostuvieron.

Mohamed, Grunauer, Rospide... ¿pero cuál es el proyecto para la UNT de los próximos años?

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Entre los cambios para fortalecer la carrera docente, proponen evaluaciones periódicas al día, mayores dedicaciones y avanzar hacia una carrera por tramos, con estabilidad progresiva y criterios de evaluación conocidos. También impulsarán profesores visitantes y extranjeros y carreras de doble titulación con universidades del exterior. “El visitante no reemplaza al concursado, lo potencia”, afirmaron.

Finalmente, anticiparon que la relación con los gremios docentes y no docentes será “con respeto y con límites claros”. Remarcaron que la política académica corresponde al Consejo Superior, mientras que con los sindicatos abordarán cuestiones propias de su competencia, como los programas de capacitación y los fondos que la Universidad destina a ese fin.

Mohamed y Madkur señalaron además que los gremios participarán del seguimiento del Plan Estratégico 2022-2030 y de la autoevaluación institucional ante la Coneau. “Las metas de planta docente son verificables y queremos que también ellos las controlen”, afirmaron. Según plantearon, la relación se basará en “consulta regular, información pública y reglas conocidas por todos”.

Miguel Cabrera y Virginia Abdala: “El bienestar es parte de la política académica”

La fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala pone el foco en revisar las condiciones que atraviesan estudiantes y docentes dentro de la UNT. Propone cambios en los planes de estudio para favorecer la permanencia y graduación, ampliar las políticas de bienestar y vincular a los alumnos con el mundo laboral. Para los docentes, plantea medidas frente al deterioro salarial y cambios en la carrera académica.

Permanencia y bienestar

Para Cabrera y Abdala, la deserción universitaria responde a múltiples factores y debe ser abordada incluso antes del ingreso. “Nuestra experiencia al frente de dos facultades nos permitió comprobar que el abandono rara vez responde a una sola causa”, señalaron. Por eso, proponen comenzar el acompañamiento con orientación vocacional, cursos disciplinares y ambientación a la vida universitaria, para luego continuar con gabinetes psicopedagógicos y mentorías en las facultades.

CABRERA-ABDALA. La fórmula opositora se prepara para competir. CABRERA-ABDALA. La fórmula opositora se prepara para competir.

La fórmula plantea utilizar la información que produce la propia UNT para identificar las causas que interrumpen las trayectorias. Como referencia, señaló que en 2024, de 17.023 ingresantes relevados, 9.634 eran la primera generación universitaria de sus familias. “Esa información será una línea de base para reconocer dónde y por qué se interrumpen las carreras”, afirmaron.

UNT: la Junta ratificó la dupla Cabrera-Abdala y pidió que se readecue la fórmula oficialista

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También proyectan revisar planes de estudio, correlatividades y modalidades de evaluación, sostener la formación pedagógica continua y organizar bandas horarias según las posibilidades de cada carrera. “Cada medida deberá mostrar resultados en avance, permanencia y graduación”, remarcaron.

“El bienestar es parte de la política académica”, sostuvieron Cabrera y Abdala. En ese sentido, tomaron como punto de partida que durante 2024 más de 14.000 estudiantes accedieron a becas, se otorgaron más de 27.000 beneficios de transporte gratuito y se sirvieron más de 80.000 comidas.

Entre sus propuestas figuran gestionar con la Provincia y los municipios la continuidad del pasaje gratuito y mejores recorridos entre los centros universitarios; ampliar la red de comedores y promover guarderías para hijos de estudiantes y trabajadores. También buscan reacondicionar espacios con conectividad y tecnología, contemplar apoyos para estudiantes neurodivergentes y fortalecer ASPE, la prevención y la salud mental.

Del aula al trabajo

Otro eje apunta a acercar a los estudiantes al mundo laboral antes de la graduación. “La gestión de dos facultades con perfiles diferentes nos mostró que la inserción profesional comienza durante la carrera”, expresaron.

Cabrera y Abdala: “Es momento de debatir el futuro de la UNT”

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Para ello, crearán una red institucional que reúna pasantías, prácticas profesionales supervisadas y proyectos en organismos públicos, municipios, empresas, pymes, cooperativas y organizaciones sociales, mediante convocatorias públicas y con seguimiento académico.

También proponen un Mapa de Graduados para difundir oportunidades, desarrollar mentorías y conocer la inserción profesional. Durante la campaña, además, acordaron con la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) coordinar acciones entre la Universidad, sus graduados y las entidades profesionales.

Carrera docente

En cuanto a los docentes, Cabrera y Abdala advirtieron que “el deterioro salarial exige una respuesta del sistema universitario” y anticiparon que trabajarán con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios para reclamar una recomposición salarial.

Dentro de la UNT, proponen “un régimen transparente de asignaciones adicionales no remunerativas”, financiado con recursos propios, para quienes presten servicios profesionales especiales o participen en desarrollos derivados de sus investigaciones.

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La fórmula también plantea planificar vacantes y concursos para generar oportunidades para los jóvenes, organizar bandas horarias y garantizar una aplicación homogénea del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las facultades.

A ello suman formación continua y mejoras en aulas, espacios de cátedra, laboratorios, equipamiento y conectividad. También pretenden mejorar los sistemas de información para registrar investigaciones, colaboraciones internacionales, codirecciones y profesores visitantes, entre otras actividades. En ese marco, impulsarán una participación sistemática en rankings internacionales, que consideran “una herramienta de evaluación y mejora”, aunque aclararon que “las prioridades académicas seguirán orientadas por la misión pública de la Universidad y las necesidades de nuestro territorio”.

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Finalmente, Cabrera y Abdala anticiparon que la relación con los gremios será “institucional, respetuosa y permanente”. Habrá reuniones periódicas sobre salarios, carrera docente, salud laboral, capacitación e infraestructura, con información presupuestaria y seguimiento de los compromisos.

“Respetaremos la autonomía de las organizaciones gremiales y su representación de los trabajadores”, afirmaron. Y concluyeron: “La negociación laboral y el cogobierno actuarán desde sus competencias propias en la construcción de una Universidad democrática”.

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