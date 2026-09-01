Tini Stoessel rompió el silencio tras el conflicto con su padre: “Tengo las cosas más claras”

Después de varios días de versiones y especulaciones en torno a su relación con su padre, Tini Stoessel volvió a aparecer públicamente. Lo hizo en una entrevista por videollamada con una periodista de El Salvador para Cosmopolitan, en la que habló de su presente personal y profesional, de los cambios que experimentó con los años y de las personas que la acompañan. No mencionó a Alejandro Stoessel ni hizo referencia directa a la auditoría que habría impulsado para revisar el manejo de su patrimonio. Sin embargo, algunas de sus definiciones adquieren una particular resonancia por el momento que atraviesa.
“Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando”, sostuvo la cantante al explicar cómo cambió su manera de desenvolverse tanto sobre el escenario como en su vida cotidiana. “Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, agregó.
Un proceso personal
Tini relacionó esa seguridad con el paso del tiempo y con las experiencias que atravesó. En ese recorrido ubicó como un momento especialmente importante el lanzamiento de “Un mechón de pelo”, el álbum que publicó en 2024 y que significó una apertura hacia una faceta más íntima de su vida: “Me pude abrir desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”, reconoció.
El disco marcó un cambio en su manera de expresarse. A través de sus canciones, la artista abordó situaciones personales y emocionales que hasta entonces había mantenido en la intimidad. Dos años después, Tini asegura sentirse diferente. Con mayor experiencia y una identidad artística más definida, habla de ocupar su lugar con una seguridad que, según explica, llegó con el crecimiento.
“Como familia”
Durante la entrevista también se refirió a la manera en que atraviesa los momentos difíciles. Allí destacó el acompañamiento profesional y afectivo que recibió durante los últimos años: “Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho”, contó.
En ese punto, habló de las personas que forman parte de su equipo desde los comienzos de su carrera. Explicó que algunos trabajan con ella desde muy joven y que esos vínculos se transformaron con el tiempo. “Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 años, 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo”, señaló. La cantante describió esos vínculos como algo que excede lo laboral: “Tengo gente que trabaja conmigo que ya son como en familia”.
También mencionó a sus bailarines y a su coreógrafa, a quien conoce desde que tenía 11 años. “Entonces ya somos como una familia. Y el hecho también de estar todos unidos y acompañarnos desde ese lugar emocional, no es poco”, afirmó.
El conflicto familiar
Las declaraciones se conocieron mientras continúa la repercusión por la situación entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, quien durante años tuvo un papel central en el desarrollo de su carrera, acompañándola desde sus comienzos en la industria de la televisión.
La controversia tomó estado público luego de que la cantante habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de sociedades vinculadas con su actividad profesional. A partir de entonces circularon distintas versiones sobre la administración de sus bienes y sobre el alcance de la ruptura entre padre e hija.
También se difundieron cifras relacionadas con el patrimonio de la artista y con los ingresos derivados de su carrera. Esos dichos, sin embargo, forman parte de versiones periodísticas y no fueron confirmados durante la entrevista. Alejandro Stoessel dejó de ocupar el lugar que tenía en la representación de su hija y la disputa derivó también en versiones sobre una ruptura familiar. En los últimos días, además, Mariana Muzlera, madre de Tini, se expresó públicamente en defensa de la familia.
“Cerrar y abrir heridas”
En otro tramo de la conversación, la artista habló sobre los procesos personales que atraviesan las personas y volvió sobre una idea que aparece en su repertorio. “Hay una canción que lo dice: ‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’”, expresó.
Para la cantante, la música ocupa un lugar central en ese proceso. No sólo como una herramienta para expresar lo que le ocurre, sino también como una forma de acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro”, agregó.
“A mí me parece lo más mágico del mundo, porque me pasa con mis artistas preferidos que me hacen replantearme muchas cosas”, explicó. Sus palabras vuelven a conectar con el camino que comenzó a mostrar con su último álbum: una Tini más dispuesta a hablar de sus emociones y de las circunstancias que marcaron su vida. Mientras tanto, la cantante continúa con la preparación de la nueva etapa de Futttura, su actual propuesta artística. Sus próximas presentaciones forman parte de una gira que la llevará nuevamente por escenarios de Latinoamérica, el dos, cuatro y siete de septiembre en México, mientras que el 12 de ese mismo mes se presentará en El Salvador.
En medio de la repercusión por su situación familiar, la cantante eligió no referirse directamente al conflicto. Habló, en cambio, de un proceso que describe en términos personales: crecer, encontrarse, atravesar momentos difíciles y ganar seguridad.