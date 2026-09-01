Tini Stoessel rompió el silencio tras el conflicto con su padre: “Tengo las cosas más claras”

Después de varios días de versiones y especulaciones en torno a su relación con su padre, Tini Stoessel volvió a aparecer públicamente. Lo hizo en una entrevista por videollamada con una periodista de El Salvador para Cosmopolitan, en la que habló de su presente personal y profesional, de los cambios que experimentó con los años y de las personas que la acompañan. No mencionó a Alejandro Stoessel ni hizo referencia directa a la auditoría que habría impulsado para revisar el manejo de su patrimonio. Sin embargo, algunas de sus definiciones adquieren una particular resonancia por el momento que atraviesa.