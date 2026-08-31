“No te vayas, Lio”: el día que Messi renunció a la Selección y los hinchas lograron que regresara

El golpe había sido demasiado fuerte. Argentina perdió por penales ante Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, luego de empatar 0-0 durante los 120 minutos. Messi falló uno de los remates de la definición y, consumada la derrota, expresó públicamente una frase que paralizó al fútbol argentino: “Ya está, se terminó para mí la Selección”.