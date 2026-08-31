“No te vayas, Lio”: el día que Messi renunció a la Selección y los hinchas lograron que regresara
Tras perder la final de la Copa América 2016 ante Chile, Lionel Messi anunció su renuncia a la Selección argentina. Pero la presión de los hinchas y una charla clave con Edgardo Bauza cambiaron su decisión.
Resumen para apurados
- En 2016, Lionel Messi renunció a la Selección argentina en EE. UU. tras perder la Copa América ante Chile, frustrado por acumular cuatro finales consecutivas sin títulos.
- La presión popular bajo el lema #NoTeVayasLio y una reunión clave con el DT Edgardo Bauza en Barcelona motivaron que el capitán revirtiera su postura tras apenas 47 días.
- Su regreso permitió el posterior ciclo exitoso del seleccionado, coronado con las consagraciones en las Copas América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022.
La historia de Lionel Messi con la Selección argentina tuvo uno de sus momentos más dramáticos después de la final de la Copa América Centenario 2016. Tras una nueva derrota ante Chile, el capitán anunció que dejaba el equipo nacional. Sin embargo, lo que parecía una decisión definitiva terminó dando un giro inesperado.
El golpe había sido demasiado fuerte. Argentina perdió por penales ante Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, luego de empatar 0-0 durante los 120 minutos. Messi falló uno de los remates de la definición y, consumada la derrota, expresó públicamente una frase que paralizó al fútbol argentino: “Ya está, se terminó para mí la Selección”.
Tenía 29 años y acababa de disputar su cuarta final perdida con la camiseta argentina. La frustración se acumulaba después de las derrotas frente a Alemania en el Mundial de Brasil 2014 y ante Chile en las Copas América de 2015 y 2016.
La decisión de Messi después de perder otra final
Apenas terminado el partido, Messi habló con los periodistas y dejó en claro que su determinación estaba relacionada con el cansancio y la frustración por no poder conseguir un título con la Selección mayor.
El capitán asumió además la responsabilidad por haber errado su penal y reconoció que la derrota había sido especialmente dolorosa. La escena generó una enorme conmoción entre los hinchas argentinos, que durante años habían visto cómo el futbolista era cuestionado por los resultados del seleccionado.
Pero esta vez la reacción fue diferente.
La noticia de la renuncia rápidamente trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un fenómeno nacional. Miles de argentinos comenzaron a pedirle al delantero que reconsiderara su decisión.
El pedido que se convirtió en #NoTeVayasLio
Las redes sociales se llenaron de mensajes dirigidos al capitán. #NoTeVayasLio se transformó en una de las consignas más utilizadas por los hinchas, que intentaron convencer al rosarino de que todavía tenía una historia por escribir con la camiseta argentina.
El reclamo también llegó desde referentes del fútbol. Exjugadores, entrenadores y dirigentes se sumaron al pedido para que Messi continuara jugando para la Selección.
Uno de los que salió públicamente a respaldarlo fue César Luis Menotti, quien destacó la importancia del futbolista para el seleccionado y cuestionó el nivel de exigencia que se había depositado sobre él.
Mientras tanto, el contexto institucional tampoco era sencillo. Después de la Copa América, Gerardo Martino dejó de ser el entrenador de Argentina en medio de una profunda crisis en la Asociación del Fútbol Argentino.
Bauza viajó a Barcelona y Messi cambió de opinión
El nuevo entrenador, Edgardo Bauza, asumió con una misión que excedía lo futbolístico: intentar convencer a Messi de que regresara.
El técnico viajó hasta Barcelona para reunirse personalmente con el delantero. Después de aquella conversación, el capitán comenzó a reconsiderar su decisión y finalmente volvió a ponerse a disposición de la Selección.
La espera duró apenas 47 días.
El regreso de Messi se produjo el 1 de septiembre de 2016, cuando Argentina recibió a Uruguay en Mendoza por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.
Aquella noche tuvo un cierre perfecto para el rosarino. Messi fue titular, llevó la cinta de capitán y marcó el único gol del partido para darle el triunfo a la Argentina.
La historia que parecía terminada había tenido una segunda oportunidad.
El regreso que cambió la historia de la Selección
Años después, resulta imposible analizar aquella decisión de Messi sin mirar todo lo que ocurrió posteriormente.
En 2021, Argentina volvió a conquistar un título con la Selección mayor después de 28 años. Fue en el Maracaná, precisamente ante Brasil, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 1-0 con gol de Ángel Di María.
Messi finalmente consiguió el trofeo que durante tanto tiempo se le había negado.
En 2022 llegó todavía más lejos. Argentina derrotó a Francia en la final del Mundial de Qatar, luego de un partido inolvidable que terminó 3-3 y se definió por penales. Messi levantó finalmente la Copa del Mundo y fue elegido Balón de Oro del torneo.
En 2024, además, la Selección volvió a ganar la Copa América, esta vez frente a Colombia en Miami.
Así, aquel “se terminó para mí la Selección” pronunciado en 2016 terminó siendo apenas un capítulo de una historia que todavía tenía sus páginas más gloriosas por delante.
El pedido de los hinchas había sido contundente: “No te vayas, Lio”. Messi escuchó, volvió y terminó convirtiéndose en campeón de América, campeón del mundo y uno de los máximos símbolos de la historia de la Selección argentina.