Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto
Kevin Samuel Rueda tenía 21 años y estaba a cuatro meses de egresar de la fuerza. La víctima no se habría resistido y, al ser aspirante a ingresar a la fuerza, no portaba arma. Los autores del homicidio estarían identificados y son intensamente buscados
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