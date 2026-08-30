INSEGURIDAD

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto

Kevin Samuel Rueda tenía 21 años y estaba a cuatro meses de egresar de la fuerza. La víctima no se habría resistido y, al ser aspirante a ingresar a la fuerza, no portaba arma. Los autores del homicidio estarían identificados y son intensamente buscados

FORTUNATA GARCÍA Y AVENIDA COLÓN. En esta esquina fue emboscado y atacado el joven cadete ayer a las 5, cuando circulaba en su moto. la gaceta / fotos de DIEGO ARÁOZ
FORTUNATA GARCÍA Y AVENIDA COLÓN. En esta esquina fue emboscado y atacado el joven cadete ayer a las 5, cuando circulaba en su moto. la gaceta / fotos de DIEGO ARÁOZ
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

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