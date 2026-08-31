Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril
Resumen para apurados
- Un hombre mató de un escopetazo a su esposa y luego se suicidó este domingo en 7 de Abril, Tucumán, en un presunto caso de femicidio por violencia de género.
- Los cuerpos fueron hallados en un campo cercano por sus familiares. Testimonios revelaron antecedentes de maltrato físico y consumo de alcohol por parte del agresor.
- La causa suma el sexto femicidio del año en Tucumán, donde la violencia intrafamiliar y de género se consolidó como el principal móvil de homicidios provinciales.
La Justicia investiga la muerte de una mujer que recibió un escopetazo. El autor del disparo habría sido su esposo, quien luego se quitó la vida con la misma arma, en un hecho registrado en 7 de Abril. Los primeros informes dan cuenta de que se trataría de un femicidio, aunque todavía deben conocerse los resultados de algunas pericias para confirmar esa hipótesis.
René Sierra (55) y Yolanda Beatriz Amaya (52) vivían en una casa construida sobre un amplio terreno de esa localidad, ubicada a unos 190 kilómetros de la capital tucumana. Sus hijos también habían levantado sus viviendas en el mismo predio, donde residían junto a sus familias.
Ayer, como lo hacían habitualmente los domingos, almorzaron todos juntos. Por la tarde, los hijos de la pareja y sus familias se retiraron del lugar para participar de los festejos por el Día del Niño organizados por las autoridades de la comuna.
Regresaron pasadas las 18.30. Los más pequeños fueron a buscar a su abuela para contarle que uno de ellos había sufrido un golpe en la frente y necesitaba que lo revisara y calmara. Cuando no la encontraron, comenzaron a preocuparse. “Ellos no salían casi nunca, y menos juntos”, les habrían explicado los familiares a los policías que llegaron al lugar.
Cómo encontraron los cuerpos
Entre todos comenzaron a buscarlos. Con la ayuda de linternas, Analía Sierra y su cuñada, Ana Díaz, decidieron dirigirse hacia el campo, al suponer que la pareja podría haber ido a soltar los caballos de la familia. A unos 200 metros de la vivienda encontraron los cuerpos y dieron aviso a la Policía.
Una comisión de uniformados, encabezada por los oficiales Jorge Suárez, Micaela Mustafá y Carlos Ruiz, se presentó en el lugar y encontró el cuerpo de la mujer y, a unos metros, el de su esposo. Según la hipótesis que maneja el fiscal Carlos Sale, Sierra habría asesinado a su mujer y luego se habría quitado la vida.
Esta teoría se sustenta, entre otros elementos, en que junto al cuerpo de Sierra se encontró la escopeta. Por ese motivo, los investigadores prácticamente descartan, en principio, que ambos hayan sido víctimas de un ataque perpetrado por terceros.
Los familiares de los fallecidos también aportaron información que podría resultar clave para la investigación. Según explicaron, el hombre acostumbraba a beber durante todo el fin de semana y, bajo los efectos del alcohol, se tornaba agresivo con su esposa. También indicaron que la mujer podría haber sido víctima de violencia de género, aunque nunca realizó una denuncia porque las agresiones, según relataron, se producían cuando ellos no estaban en sus casas.
Fuentes judiciales indicaron que, si bien esta es la principal hipótesis, todavía restan conocerse los resultados de distintas pericias para determinar con certeza cómo ocurrieron los hechos y confirmar que se trató de un femicidio seguido de suicidio.
Un duro presente
Este sería el sexto femicidio registrado en lo que va del año en Tucumán, dos menos que los contabilizados hasta el 31 de julio de 2025. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que cuatro de las seis muertes vinculadas con violencia de género ocurrieron en la capital tucumana. “Es un dato importante porque, en teoría, las mujeres tienen más mecanismos de protección que en el interior de la provincia”, sostuvo una fuente judicial.
Para visibilizar la violencia contra las mujeres, desde hace más de una década los femicidios son contabilizados por separado de las muertes ocurridas en contextos de violencia intrafamiliar. Si se suman ambos rubros, los registros muestran que en Tucumán se produjeron 11 homicidios de este tipo en los primeros ocho meses del año. Esa cifra convierte a la violencia de género e intrafamiliar en el principal móvil de los homicidios registrados en 2026, que hasta el momento son 28.