Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

Un duro presente

Este sería el sexto femicidio registrado en lo que va del año en Tucumán, dos menos que los contabilizados hasta el 31 de julio de 2025. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que cuatro de las seis muertes vinculadas con violencia de género ocurrieron en la capital tucumana. “Es un dato importante porque, en teoría, las mujeres tienen más mecanismos de protección que en el interior de la provincia”, sostuvo una fuente judicial.