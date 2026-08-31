Todas las lágrimas de Messi con la selección argentina: las derrotas que lo marcaron y las alegrías que llegaron después

El 13 de julio de 2014, en el Maracaná, Lionel Messi vivió una de las noches más amargas de su carrera: Argentina perdió la final del Mundial ante Alemania por 1 a 0, en el alargue, y minutos después el capitán recibió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo en medio de un silencio incómodo, con el rostro desencajado por la angustia de una final que se le había escapado otra vez. Fue el primero de una serie de golpes que lo marcarían durante los años siguientes.