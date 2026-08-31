Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Resumen para apurados
- Lionel Messi anunció este lunes su retiro definitivo de la Selección argentina tras 20 años de carrera, argumentando el cierre de una etapa personal y física.
- La decisión fue meditada tras la última final y confirmada tras el fallecimiento de su padre, cerrando dos décadas de trayectoria con títulos históricos y momentos adversos.
- Su salida marca el fin de una era histórica para el fútbol argentino y acelera el recambio generacional en el seleccionado nacional de cara a las próximas competencias.
Después de 20 años defendiendo la camiseta argentina, llegó el momento de decir adiós. Lionel Messi comunicó este lunes su decisión de retirarse del equipo nacional, determinación que, según reconoció, le “dolió y duele en el alma”, pero que entiende necesaria en esta etapa de su carrera.
“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó en un mensaje cargado de emoción, en el que repasó su vínculo con la camiseta celeste y blanca y agradeció a quienes lo acompañaron durante todo el camino.
El jugador aseguró que siempre entregó todo por el seleccionado, no solamente durante los años de los grandes títulos, sino también en los momentos anteriores, cuando las alegrías fueron esquivas. “Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, sostuvo.
La despedida llega en un momento en el que, según sus propias palabras, comienzan a cerrarse distintas etapas. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, señaló. Y dejó una de las frases más fuertes de su mensaje: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.
Su relación con la Selección, sin embargo, no terminará con su retiro. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, afirmó. A partir de ahora, explicó, cambiará de lugar: será “uno más” entre los hinchas, alentando desde afuera tanto en los buenos momentos como en los malos.
El mensaje también tuvo un espacio especial para su familia, a la que agradeció por haberlo acompañado durante un recorrido que describió como “tan hermoso pero difícil”. También recordó a entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió distintos momentos de su carrera y aseguró que se lleva “recuerdos y momentos inolvidables”.
“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, escribió.
Al final, dejó una frase que resume el vínculo que construyó durante dos décadas con el seleccionado: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.
El jugador aclaró además que el texto había sido escrito el 21 de julio, apenas dos días después de la final. Pero hubo algo que terminó de fortalecer su decisión: la muerte de su padre. “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, concluyó.