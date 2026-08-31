Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

La despedida llega en un momento en el que, según sus propias palabras, comienzan a cerrarse distintas etapas. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, señaló. Y dejó una de las frases más fuertes de su mensaje: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.