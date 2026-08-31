El emotivo video que Messi publicó después de anunciar su retiro de la selección argentina: “Tropezar y volver a levantarse”

El cierre vuelve a poner el foco en Messi y en todo lo que significó la camiseta argentina para él. Las imágenes muestran al capitán levantando trofeos, festejando con sus compañeros, abrazándose con su familia y compartiendo la celebración con los hinchas. El video funciona así como un repaso de una historia que comenzó con el sueño de un chico y terminó con Messi convertido en campeón del mundo y en uno de los grandes símbolos de la Selección.