El emotivo video que Messi publicó después de anunciar su retiro de la selección argentina: “Tropezar y volver a levantarse”

Resumen para apurados
- Lionel Messi publicó en redes un emotivo video tras anunciar su retiro de la selección argentina, repasando sus más de veinte años de carrera y títulos con la Albiceleste.
- El clip repasa desde sus inicios, frustraciones y finales perdidas hasta la gloria máxima al conquistar la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.
- La despedida del capitán cierra una de las etapas más exitosas e influyentes en la historia del fútbol argentino, dejando un legado imborrable de cara al Mundial 2026.
Lionel Messi eligió las imágenes para contar una historia que durante más de dos décadas tuvo a la selección argentina como protagonista. En el video que publicó tras anunciar su retiro aparecen sus primeros pasos, su sueño de vestir la camiseta celeste y blanca, sus partidos más recordados y una carrera marcada por momentos de dolor, frustración, gloria y emoción. La canción “Brindis”, de Soledad Pastorutti, acompaña cada escena y le da al homenaje un tono de despedida.
Uno de los momentos más significativos aparece cuando Messi todavía era un chico y hablaba sobre su deseo de jugar para la Selección. También hay imágenes junto a Diego Maradona, de sus primeros años con la camiseta argentina y de las distintas etapas que atravesó hasta convertirse en capitán. Sobre esas imágenes se escucha una frase que resume buena parte de su recorrido: “Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la Selección argentina”.
El video también recupera el lado más doloroso de su historia. Aparecen las finales perdidas, la frustración después de cada derrota y las lágrimas que marcaron distintas etapas de su carrera. Entre ellas, las imágenes de la Copa América 2024 muestran nuevamente a Messi conmovido, en una escena que contrasta con la felicidad que llegaría después. “Tropezar y volver a levantarse otra vez porque eso es la vida”, se lo escucha decir durante la grabación.
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Del dolor a la gloria
La segunda parte del recorrido muestra la transformación de aquella historia. Los goles, las asistencias, los festejos y los abrazos con sus compañeros ocupan la pantalla mientras aparecen las conquistas que cambiaron para siempre su vínculo con la Selección. La Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 aparecen como el resultado de un camino que durante años había estado marcado por las derrotas.
El cierre vuelve a poner el foco en Messi y en todo lo que significó la camiseta argentina para él. Las imágenes muestran al capitán levantando trofeos, festejando con sus compañeros, abrazándose con su familia y compartiendo la celebración con los hinchas. El video funciona así como un repaso de una historia que comenzó con el sueño de un chico y terminó con Messi convertido en campeón del mundo y en uno de los grandes símbolos de la Selección.
La publicación llega después de que Messi anunciara oficialmente su retiro del seleccionado y explicara que siente que llegó el momento de cerrar esa etapa. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió en su mensaje. El video, con las imágenes de toda su trayectoria y la canción de Pastorutti de fondo, termina funcionando como una despedida en imágenes de una era que tuvo finales perdidas, lágrimas, levantadas, títulos y, finalmente, la Copa del Mundo.