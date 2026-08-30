Opinión Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida TN Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por María Inés Salvatierra Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La inseguridad estalla en la olvidada periferia Tomar el aura por asalto Recuerdos fotográficos: 1956 y 1960. El paso por Tucumán de los circos Americano y Buffalo Bill Síndrome del mirador de vidrieras Una mirada al universo: el nuevo telescopio espacial