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Duro golpe para Boca: Tomás Aranda sufrió una grave lesión y se perderá el resto de la temporada

Evalúan si la joya de 19 años deberá pasar por el quirófano. Rodolfo Arruabarrena pierde a una de sus principales figuras de cara a la Copa Sudamericana, el Clausura y la Copa Argentina.

DOLOR. Tomás Aranda estará varios meses alejado de las canchas y se perderá lo que resta de 2026.
DOLOR. Tomás Aranda estará varios meses alejado de las canchas y se perderá lo que resta de 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tomás Aranda sufrió la rotura de la sindesmosis del peroné derecho este miércoles en Ezeiza tras trabarse el pie durante la práctica de Boca Juniors y se perderá el año.
  • El juvenil de 19 años se consolidó como figura clave y titular indiscutido del equipo de Rodolfo Arruabarrena, acumulando 21 partidos y un debut en la Selección mayor.
  • La baja afectará a Boca en la Copa Sudamericana, el Clausura y la Copa Argentina, mientras el club evalúa operar al jugador y buscar un reemplazo o refuerzo reglamentario.
Resumen generado con IA

Una pésima noticia sacudió la mañana de Boca Juniors en el predio de Ezeiza. Durante la entrada en calor previa al entrenamiento de este miércoles, el mediapunta Tomás Aranda sufrió la rotura de la sindesmosis del peroné derecho, luego de que se le trabara el pie en el césped en medio de un rondo. A la espera del parte médico oficial, el cuerpo técnico y los especialistas evalúan los pasos a seguir ante un cuadro que, en principio, requerirá intervención quirúrgica y dejará al futbolista inactivo durante varios meses, marginándolo de lo que resta de la temporada 2026.

La baja representa un impacto durísimo para la estructura futbolística de Rodolfo Arruabarrena. El juvenil de 19 años, portador de la emblemática camiseta número 10, se había transformado en una pieza indiscutida del andamiaje "Xeneize", habiendo participado en los 11 compromisos dirigidos por el "Vasco" desde su regreso al club. Promovido a Primera a principios de año por Claudio Úbeda tras destacarse en Reserva, el volante acumuló 21 presentaciones y tres participaciones directas en goles en el primer semestre, rendimiento que lo catapultó a ser sparring de la selección argentina con Lionel Scaloni e incluso a debutar en la mayor en un amistoso preparatorio frente a Honduras.

Ante la gravedad del diagnóstico, el cuerpo técnico deberá reordenar la gestación ofensiva con las alternativas que ofrece el plantel. Alan Velasco asoma como el reemplazante natural con mayor rodaje y consideración, mientras que el paraguayo Ángel Romero y el chileno Carlos Palacios completan el abanico de variantes. En paralelo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no descarta hacer uso de la opción reglamentaria que permite incorporar un refuerzo ante lesiones de larga duración.

La ausencia de Aranda se produce en una etapa decisiva del semestre: Boca recibirá este viernes a Lanús en La Bombonera por el certamen local, se medirá el 2 de septiembre ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina en Córdoba, visitará a Gimnasia de Mendoza y abrirá el 9 de septiembre la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al San Pablo.

Temas Club Atlético Boca JuniorsTomás ArandaTorneo Clausura 2026
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