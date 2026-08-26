Duro golpe para Boca: Tomás Aranda sufrió una grave lesión y se perderá el resto de la temporada

Una pésima noticia sacudió la mañana de Boca Juniors en el predio de Ezeiza. Durante la entrada en calor previa al entrenamiento de este miércoles, el mediapunta Tomás Aranda sufrió la rotura de la sindesmosis del peroné derecho, luego de que se le trabara el pie en el césped en medio de un rondo. A la espera del parte médico oficial, el cuerpo técnico y los especialistas evalúan los pasos a seguir ante un cuadro que, en principio, requerirá intervención quirúrgica y dejará al futbolista inactivo durante varios meses, marginándolo de lo que resta de la temporada 2026.