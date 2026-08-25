Efecto Mundial: tras su venta a Europa, Orlando Gill se despidió de San Lorenzo

“Estoy muy contento y feliz de pegar este salto a Europa; luché tanto por este sueño y por fin se está logrando. San Lorenzo para mí fue uno de los clubes grandes que me abrió las puertas y siempre voy a estar agradecido con la institución por darme la oportunidad de vestir esa camiseta. Ahora lo llevo en el corazón. Voy a extrañar un montón a la gente y a la hinchada, que siempre estuvo alentando en las buenas y en las malas”, declaró el arquero en diálogo con ESPN en el aeropuerto.