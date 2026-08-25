Efecto Mundial: tras su venta a Europa, Orlando Gill se despidió de San Lorenzo

Resumen para apurados
- Orlando Gill viajó a Francia tras ser transferido por San Lorenzo al Lille por USD 4,5 millones, impulsado por su actuación con Paraguay en el Mundial.
- Llegado a Boedo en 2024 desde la segunda división paraguaya, Gill se consolidó como titular en 2025 y rechazó ofertas de Italia y Grecia antes de firmar con Lille.
- La operación deja 4 millones de dólares netos en las arcas de San Lorenzo, mientras el arquero dará el gran salto de su carrera profesional en la Ligue 1.
Orlando Gill emprendió viaje rumbo a Francia para sumarse a las filas del Lille en la Ligue 1, dando el salto más importante de su carrera profesional tras su gran rendimiento con la selección de Paraguay en la Copa del Mundo. Antes de abordar el vuelo que lo depositará en el fútbol europeo, el guardameta de 26 años dedicó sentidas palabras de gratitud a la institución azulgrana.
“Estoy muy contento y feliz de pegar este salto a Europa; luché tanto por este sueño y por fin se está logrando. San Lorenzo para mí fue uno de los clubes grandes que me abrió las puertas y siempre voy a estar agradecido con la institución por darme la oportunidad de vestir esa camiseta. Ahora lo llevo en el corazón. Voy a extrañar un montón a la gente y a la hinchada, que siempre estuvo alentando en las buenas y en las malas”, declaró el arquero en diálogo con ESPN en el aeropuerto.
Gill recaló en Boedo a comienzos de 2024 procedente de Sportivo San Lorenzo, de la segunda división de su país. Tras ganarse un lugar en la Reserva, debutó en Primera frente a Tigre a fines de aquel año y, tras una lesión de Facundo Altamirano, se consolidó como titular a principios de 2025. Pese a que su última función en el arco azulgrana quedó marcada por la expulsión sufrida en el clásico ante Huracán, destacó el respaldo incondicional recibido por los fanáticos.
La transferencia al conjunto galo se cerró en una cifra cercana a los 4.500.000 de dólares, de los cuales cuatro millones netos ingresarán directamente a las arcas de Boedo. Tras declinar propuestas previas de Monza de Italia y Olympiacos de Grecia, el arquero guaraní continuará su carrera en el fútbol francés, donde compartirá plantel con Ethan Mbappé.