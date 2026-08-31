Crisis en las panaderías de Tucumán: en dos años, 110 comercios dejaron de funcionar
Resumen para apurados
- En Tucumán, 110 panaderías cerraron en los últimos dos años por el aumento de tarifas y la caída del consumo, alertó Pablo Albertus, del Centro Industrial de Panaderos.
- La suba de luz, gas e insumos redujo la rentabilidad al mínimo. Para paliar la crisis, los comercios aumentarán especialidades hasta un 10% y sumarán nuevos rubros comerciales.
- El precio del pan francés se mantendrá por un mes más antes de futuros ajustes graduales, mientras el sector intenta frenar el impacto sobre el empleo y la actividad local.
El fuerte incremento de los costos de producción, las tarifas de los servicios públicos y la caída del consumo golpean fuerte a las panaderías de Tucumán. Pablo Albertus, presidente del Centro Industrial de Panaderos de la provincia, describió la situación como una “ecuación siniestra” y advirtió que los márgenes de rentabilidad de los establecimientos quedaron prácticamente reducidos al mínimo.
“Hoy el pago de la energía eléctrica, el tema del gas, son servicios muy costosos que hacen que nuestros márgenes de rentabilidad sean prácticamente para mantener una empresa”, explicó el empresario en diálogo con LA GACETA.
Según señaló, en los últimos dos años cerraron alrededor de 110 panaderías y puntos de venta en Tucumán, tanto en la capital como en el interior de la provincia. La cifra, dijo, genera preocupación entre los empresarios del sector, que también analizan el impacto que tienen estos cierres sobre los trabajadores.
“Es uno de los peores años que tiene la industria panadera en el país”, sostuvo Albertus, quien además ocupa la vicepresidencia de la Federación Argentina de la Industria del Pan. Según explicó, mantiene contacto con representantes de distintas provincias y el panorama se repite en buena parte del país.
Qué productos aumentarán desde septiembre
A partir del 1 de septiembre, las panaderías aplicarán incrementos de entre 7% y 10% en las especialidades y otros productos panificados. Entre ellos se encuentran las tortillas, facturas, pizzas, hamburguesas y otros elaborados que requieren distintos tipos de insumos y mano de obra.
La decisión busca compensar, al menos parcialmente, la suba de los costos. Albertus explicó que estos productos tienen una menor demanda que el pan francés, por lo que el sector optó por trasladar allí parte del incremento. “Son productos que sustentan nuestra economía, pero no tienen la gran demanda que tiene el pan francés”.
En cambio, el pan francés continuará, por ahora, entre $3.500 y $4.000 el kilo. La decisión de no aumentar su valor responde, según Albertus, a que se trata del producto de mayor consumo y a la situación económica de los clientes.
“Las panaderías son muy sociales, son muy familiares. Tenemos mucho contacto con el vecino, con la gente. La decisión de no aumentar el precio del pan francés obedece a eso”, señaló.
Cuánto tiempo podrán sostener el precio
La estrategia, sin embargo, tendría un plazo limitado. Albertus estimó que el sector podría mantener el precio actual del pan francés durante un mes o un mes y medio, aunque todo dependerá de la evolución de la economía y del consumo. “Todo bien con la macro, con las exportaciones, pero acá en el micro ya se ve que la gente no llega a fin de mes”, afirmó.
El dirigente explicó que el invierno suele ser una época de mayor actividad para las panaderías, con ventas que habitualmente crecen entre un 10% y un 15%. Sin embargo, este año el comportamiento fue muy diferente.
“Este invierno fue un verano”, graficó Albertus, para describir la caída del consumo. Por ese motivo, anticipó que cualquier futuro incremento del pan francés se intentará realizar de manera gradual. “Seguramente trataremos de que sea dentro de los próximos 40 o 60 días”, indicó.
A las tarifas tambien se suma el aumento de los insumos utilizados en la producción. Albertus señaló que la harina registró recientemente una suba cercana al 6%, mientras que los productos de papelería y plástico aumentaron entre 7% y 8% durante los últimos dos meses.
También mencionó los productos químicos utilizados en los procesos de elaboración, cuyos precios están vinculados al dólar y sufrieron incrementos durante agosto.
Frente a este escenario, las panaderías también comenzaron a modificar su modelo de negocio. Muchas incorporaron cafeterías, café al paso, productos congelados y otras alternativas para generar ingresos. “Si vamos a vender solamente pan, tortilla, etcétera, no nos dan los números”, resumió.
El impacto sobre los trabajadores
La crisis también tiene una dimensión laboral. El sector acordó recientemente una paritaria con un aumento escalonado del 2%, mientras las empresas buscan sostener los puestos de trabajo en medio de la caída de la actividad.
Albertus destacó que cerrar un punto de venta no implica solamente bajar una persiana. Detrás hay trabajadores que deben ser redistribuidos y, en algunos casos, se reducen horas laborales.
“Si cerrás un punto de venta, ¿qué hacés con los dos o tres que tenés ahí? Tenés que ir redistribuyendo y dando menos horas”.
El dirigente remarcó que muchos empresarios mantienen un vínculo cercano con sus empleados y que la situación también tiene un fuerte impacto personal. “Muchas panaderías, no sé, yo paso más tiempo con los empleados que con mi familia”.