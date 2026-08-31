Crisis en las panaderías de Tucumán: en dos años, 110 comercios dejaron de funcionar

Cuánto tiempo podrán sostener el precio

La estrategia, sin embargo, tendría un plazo limitado. Albertus estimó que el sector podría mantener el precio actual del pan francés durante un mes o un mes y medio, aunque todo dependerá de la evolución de la economía y del consumo. “Todo bien con la macro, con las exportaciones, pero acá en el micro ya se ve que la gente no llega a fin de mes”, afirmó.