Messi se retira de la Selección: la despedida que nunca quisimos escribir

“Yo no me doy por vencido”, podría resumir una parte de ese recorrido. Messi siguió. Y cuando finalmente llegó la Copa América y después Qatar, aquella historia que tantas veces pareció quebrarse encontró el final que merecía. Pero ahora es distinto. Es que ahora al capitán ya no le queda una deuda pendiente. Ya no tiene una copa que buscar. A messi ya no le queda nada que demostrar. Entonces, aunque cueste admitir, solo nos queda a nosotros el recuerdo de un futbolista que hizo de la camiseta argentina una extensión de su propia carrera y que consiguió algo todavía más difícil que ganar; y es cambiar para siempre la manera en que una generación entera entendió lo que es la Selección argentina.