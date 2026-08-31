207 partidos, 125 goles y seis mundiales: las marcas colosales que deja Lionel Messi

En el escenario más exigente del fútbol mundial, la figura de Messi alcanzó una dimensión irrepetible al convertirse en uno de los tres únicos futbolistas de la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo. A través de 32 encuentros mundialistas, marcó 21 goles y superó los 16 tantos del alemán Miroslav Klose para erigirse en el máximo goleador de todos los tiempos en fases finales (luego fue superado por Kylian Mbappé). Al sumar sus 12 asistencias en el certamen, redondeó una intervención directa en 33 conquistas de la Copa del Mundo, ciclo en el que además cosechó dos Balones de Oro, un Balón de Plata y una Bota de Oro.