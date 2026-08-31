207 partidos, 125 goles y seis mundiales: las marcas colosales que deja Lionel Messi
Récord absoluto de presencias en Conmebol, máximo artillero sudamericano y participación en 193 conquistas con la "Albiceleste". El desglose completo de las estadísticas construidas a base de gambetas, tiros libres y actuaciones memorables.
Resumen para apurados
- Lionel Messi anunció el fin de su ciclo en la Selección Argentina tras el Mundial 2026, cerrando una histórica etapa de 21 años y múltiples títulos internacionales.
- Desde su debut en 2005, disputó 207 partidos, anotó 125 goles y jugó seis Mundiales, guiando al equipo a ganar la Copa del Mundo en Catar 2022 y dos Copas América.
- Su despedida concluye la era más gloriosa del fútbol nacional, dejando marcas estadísticas históricas y un legado que redefinirá el estándar de la Albiceleste.
Tras 21 años con la camiseta albiceleste, Lionel Messi anunció el final de su ciclo en la Selección. La etapa que comenzó en agosto de 2005 y concluyó tras el Mundial 2026 baja el telón del período más glorioso e influyente en la historia del fútbol internacional, respaldado por un registro que demolió marcas históricas y transformó los estándares de rendimiento a nivel de selecciones.
A lo largo de su carrera, el capitán acumuló 207 presentaciones oficiales, cifra que constituye el récord absoluto de presencias en la historia de la selección argentina y de toda la Conmebol. En ese lapso, convirtió 125 goles para afirmarse como el principal artillero de selecciones sudamericanas y repartió 68 asistencias, el registro más alto de pases gol entre seleccionados. La combinación de ambas facetas arroja una producción acumulada de 193 participaciones directas en goles, lo que representa un promedio de influencia directa de 0,93 tantos por encuentro disputado.
En el escenario más exigente del fútbol mundial, la figura de Messi alcanzó una dimensión irrepetible al convertirse en uno de los tres únicos futbolistas de la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo. A través de 32 encuentros mundialistas, marcó 21 goles y superó los 16 tantos del alemán Miroslav Klose para erigirse en el máximo goleador de todos los tiempos en fases finales (luego fue superado por Kylian Mbappé). Al sumar sus 12 asistencias en el certamen, redondeó una intervención directa en 33 conquistas de la Copa del Mundo, ciclo en el que además cosechó dos Balones de Oro, un Balón de Plata y una Bota de Oro.
Sus 125 goles en la mayor reflejan tanto su especialización técnica como su mutación funcional. Con su perfil zurdo dominante anotó 108 tantos, mientras que 14 fueron convertidos con la pierna derecha y tres de cabeza. En jugadas de pelota parada sumó 28 goles de penal y 11 de tiro libre. Asimismo, registró 25 encuentros con producción múltiple, repartidos en 13 dobletes, 11 hat-tricks y un cotejo donde marcó cinco veces frente a Estonia en 2022. Esta versatilidad acompañó su transición de ser un extremo desequilibrante en velocidad pura a un organizador total del juego, capaz de gravitar en tres cuartos de cancha y manejar los ritmos ofensivos de todo el equipo.
En suelo nacional, el idilio con los hinchas se tradujo en una contundencia implacable: en 45 partidos como local sumó 35 goles y 20 asistencias, con el Monumental como su bastión principal tras marcar allí 22 tantos en 24 juegos y sostener un invicto oficial sin precedentes en Eliminatorias. Sus principales víctimas continentales fueron Bolivia y Ecuador con ocho tantos cada una, seguidas por Uruguay con seis, y Brasil, Chile y Venezuela con cinco anotaciones por lado.
El recorrido concluye con una cosecha de seis títulos a nivel de selecciones: el Mundial Sub-20 en 2005, el Oro Olímpico en Pekín 2008, la Copa América 2021 en el Maracaná que quebró 28 años de sequía, la Finalissima 2022 en Londres, la Copa del Mundo en Catar 2022 y el bicampeonato de América en Estados Unidos 2024.
Se despide el mejor de todos, pero deja un legado eterno.