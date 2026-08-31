“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Resumen para apurados
- En Tucumán, el PJ y LLA publicaron encuestas contrapuestas de cara a 2027 para posicionar a sus candidatos a gobernador, Osvaldo Jaldo y Lisandro Catalán.
- El sondeo de Hugo Haime otorga amplia ventaja a Jaldo con más del 50% de los votos, mientras que el estudio de Julio Burdman muestra una paridad técnica con el candidato de Milei.
- Estos relevamientos anticipan una fuerte polarización provincial entre el oficialismo tucumano y las fuerzas libertarias, acelerando la campaña electoral para el Ejecutivo local.
Poco más de ocho meses restan para que los tucumanos vayan a las urnas a elegir gobernador y vicegobernador, además de otros 345 cargos públicos. Discursivamente se menciona que “falta mucho” o que hay que abocarse en la gestión, pero progresivamente van apareciendo confirmaciones, pintadas y sondeos que marcan el ritmo electoral. Precisamente, en los últimos días se dieron a conocer encuestas encargadas por el peronismo y por los libertarios, con resultados disímiles, que dan cuenta que la pulseada se disputa fuertemente también con los números.
Los candidatos se suben paulatinamente al ring. El primero en anotarse en la pelea por el sillón de Lucas Córdoba fue el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista). En la Casa de Gobierno vienen trabajando hace años con el sociólogo Hugo Haime, cuyo último sondeo arroja cifras favorables para que el tranqueño busque un segundo mandato junto al vicegobernador Miguel Acevedo.
Con el apoyo del presidente Javier Milei en las redes sociales, Lisandro Catalán (La Libertad Avanza) se acomodó el viernes en la lista de candidatos para la Gobernación. Según las mediciones encargadas por el partido libertario al doctor en Ciencia Política Julio Burdman, los números lo acompañan.
En ambos sondeos se puso en consideración la gestión nacional. También se incluyeron a otros nombres que suenan fuerte en la carrera por 2027: al diputado “con peluca” Mariano Campero y al senador antimileista Juan Manzur.
Números por fuerza
El Estudio de Opinión de Hugo Haime & Asociados fue realizado entre el 24 de julio y el 1 de agosto, sobre un total de 800 casos domiciliarios, en 20 localidades: entre ellas San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Lules, Tafí Viejo, Alderetes, Simoca, El Manantial, Atahona, La Madrid y Acheral. Según este sondeo, el 50,1% de los encuestados afirmaron que votarían por la dupla Jaldo-Acevedo. En segundo lugar, con el 31,2%, se ubicó una potencial fórmula entre Catalán y Alejandro Molinuevo. También se consideraron otras posibles fórmulas opositoras, entre ellas: Campero-José Cano (6,4%) y Ricardo Bussi-Eduardo Verón Guerra (4,3%).
Por el lado de LLA, la consultora Isasi/Burdman indicó que el relevamiento fue realizado entre el 19 y el 24 de agosto, con 945 entrevistas presenciales, en San Miguel, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo, Famaillá, Monteros y Concepción. Los resultados fueron mucho más reñidos. Al plantear la intención de voto por fuerza política, el resultado arrojó que el 31% elegiría a La Libertad Avanza; el 28,6% al espacio Tucumán Primero de Jaldo; y un 5,5% al antimileismo de Manzur (Fuerza Patria). El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) aparece más atrás con el 5,2%; el camperismo con Cambia Tucumán con el 3,6%; y Fuerza Republicana con el 3,3%.
Cifras por candidatos
En el mismo sondeo encargado por los libertarios, además, se plantearon dos escenarios por candidatos: el primero con Manzur (hay pintadas en las calles que lo promocionan para 2027) y otro sin su postulación. Los resultados de la primera alternativa ubicaron a Jaldo primero, con el 29,3%, seguido por Catalán con una diferencia de menos de medio punto (28,9%). El senador quedó tercero con el 6,6% de las adhesiones, seguido por Alejandra Arreguez (FIT) con el 4,9% y Campero con el 3,7%. En la segunda alternativa, Jaldo suma 30,7%; Catalán 29,4%; Arreguez 5,4%; y Campero 4,1%. La suma de “no sabe” y “en blanco” aparece como “tercera fuerza” en todos los casos, con el 23% (en promedio).
A la hora de juzgar la gestión de Jaldo como gobernador, en el sondeo de Hugo Haime & Asociados el 58% respondió que la aprueba, mayormente en la zona este (70%), el 38% que la desaprueba (principalmente en encuestados del centro y del oeste), y el 4% no sabe o no contesta. En el relevamiento de Isasi/Burdman, el 45,3% desaprueba el trabajo del tranqueño, el 41,7% que la aprueba y el 13% no lo sabe.
Gestión e imagen
Ambos estudios pusieron también bajo la lupa la gestión de Milei en la Casa Rosada. En la encuesta solicitada por el oficialismo se indicó que el 57% la rechaza, que el 40% le dio el visto bueno y que el 3% no emitió opinión. Mientras que en el estudio encargado por LLA, el 47% se expresó a favor, el 42,7% en contra y el 10,3% no respondió la pregunta.
Otro de los parámetros que fueron contemplados en ambos estudios fue el de los dirigentes con mejor y peor imagen para los encuestados. En el relevamiento de Burdman, dicho gráfico es encabezado por la intendenta Rossana Chahla, con el 21,7% de imagen positiva, el 31,1% regular, el 37% negativa y el 10% no opina. Detrás está Catalán, con el 17,8%, 11,5%, 18,5% y 52,2%, respectivamente. Campero (14,3%, 25,7%, 21,8% y 38,2%) y Manzur (11,6%, 27,2%, 54,8% y 6,4%) completan el cuadro. Jaldo no aparece.
En el sondeo solicitado por el oficialismo, en tanto, el actual gobernador encabeza el cuadro de un índice agrupado de imagen positiva de un 66,3% y un 33,7% de negativa, según Hugo Haime & Asociados. En este mismo índice, detrás aparecen Chahla (50,7% y 43,8%, respectivamente); Acevedo (48,2% y 29%); Roberto Sánchez (44% y 28,1%); Darío Monteros (39,7% y 34,1%); y Manzur (36,3% y 62,6%). Los libertarios Federico Pelli y Catalán aparecen detrás del senador antimileista, con una valoración del 35,7% positiva y del 23,3% para el diputado, y del 32,3% y 18,2%, respectivamente, para el director de YPF.