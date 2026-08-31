“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Cifras por candidatos

En el mismo sondeo encargado por los libertarios, además, se plantearon dos escenarios por candidatos: el primero con Manzur (hay pintadas en las calles que lo promocionan para 2027) y otro sin su postulación. Los resultados de la primera alternativa ubicaron a Jaldo primero, con el 29,3%, seguido por Catalán con una diferencia de menos de medio punto (28,9%). El senador quedó tercero con el 6,6% de las adhesiones, seguido por Alejandra Arreguez (FIT) con el 4,9% y Campero con el 3,7%. En la segunda alternativa, Jaldo suma 30,7%; Catalán 29,4%; Arreguez 5,4%; y Campero 4,1%. La suma de “no sabe” y “en blanco” aparece como “tercera fuerza” en todos los casos, con el 23% (en promedio).