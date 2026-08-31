Seguridad

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

El ataque ocurró en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. El animal tendría antecedentes de violencia.

SEVERAS HERIDAS. En un descuido, el pitbull ingresó a la casa y fue directamente a atacar a la bebé.
SEVERAS HERIDAS. En un descuido, el pitbull ingresó a la casa y fue directamente a atacar a la bebé. IMAGEN ILUSTRATIVA / FOTO TOMADA DE PATASENCASA.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una bebé de cuatro meses murió en Malvinas Argentinas tras ser atacada en la cabeza por el pitbull de un familiar que ingresó a su casa durante un descuido.
  • La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local pero no sobrevivió. Vecinos y allegados señalaron que el perro ya registraba episodios de violencia previos.
  • La fiscalía investiga responsabilidades penales mientras Zoonosis mantiene aislado al can, en un contexto de reiterados ataques fatales de esta raza en el país.
Resumen generado con IA

Una nena de cuatro meses murió tras sufrir el ataque de un perro de raza pitbull en el interior de su vivienda, ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. El hecho cuando el animal ingresó a la zona principal de la propiedad durante un descuido familiar y atacó de a la menor, causándole severos traumatismos en la cabeza que terminaron provocándole la muerte horas más tarde.

Tras el suceso, ocurrido en una vivienda de la calle O’Brien al 4300, los familiares de la niña la trasladaron de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete. La víctima, identificada como Emma Cabral, ingresó con diagnóstico de extrema gravedad y, pese a las maniobras médicas de reanimación y asistencia, falleció como consecuencia de las profundas lesiones recibidas.

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En diálogo con el Canal Provincial, Micaela, tía de la víctima, relató los instantes posteriores a la agresión y describió la desesperación con la que la madre tomó a su hija para salir a la calle a pedir ayuda. Según su testimonio, la mujer llevaba a la niña "toda ensangrentada" y, en medio del pánico, tropezó y cayó a la cinta asfáltica al llegar a la esquina, poco antes de ser asistida por vecinos para concretar el traslado urgente al centro de salud.

Un perro con antecedentes violentos

La familiar afirmó además que los propietarios del perro son parientes de la madre de Emma y aseguró que registraba episodios violentos previos en el vecindario, entre ellos la muerte de otros animales y agresiones a residentes. Fuentes de la causa aclararon que estos datos forman parte únicamente del relato testimonial y que todavía no han sido acreditados formalmente por los investigadores.

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El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, que dispuso las pericias para determinar la mecánica del ataque y evaluar las eventuales responsabilidades penales. En paralelo, por orden judicial, personal de Zoonosis retiró al animal de la propiedad para mantenerlo en aislamiento y bajo supervisión veterinaria durante un periodo de diez días, conforme a los protocolos sanitarios y de comportamiento vigentes.

Otro pitbull ya había asesinado a un niño en Córdoba

Un niño de tres años murió a comienzos del mes en la provincia de Córdoba tras ser atacado por un perro pitbull. La tragedia ocurrió en el barrio de Villa La Lonja, donde un grupo de perros habitaba una casa abandonada, según los testimonios vecinales. El hecho suma otro capítulo a las embestidas fatales de canes que ya se habían cobrado una víctima de 4 años hace cuatro meses.

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Según manifestaron los familiares de la víctima, el niño estaba en la vía pública el pasado domingo 9 de agosto por la tarde cuando el animal lo atacó. Su padre comentó que se encontraban en la intersección de las calles José Baca y La Santa María en la localidad mencionada, cuando el perro de una casa vecina lo agredió.

El menor resultó herido gravemente en el rostro y en el cuello, por lo que fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield. Sin embargo, y pese al intento de asistencia médica, minutos después los profesionales del centro de salud constataron el fallecimiento del pequeño.

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