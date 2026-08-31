Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

En diálogo con el Canal Provincial, Micaela, tía de la víctima, relató los instantes posteriores a la agresión y describió la desesperación con la que la madre tomó a su hija para salir a la calle a pedir ayuda. Según su testimonio, la mujer llevaba a la niña "toda ensangrentada" y, en medio del pánico, tropezó y cayó a la cinta asfáltica al llegar a la esquina, poco antes de ser asistida por vecinos para concretar el traslado urgente al centro de salud.