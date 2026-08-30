Seguridad

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

Isaías “El Rey” Delgado acumuló más de una decena de causas por robos, violencia de género y un crimen ocurrido en 2020. Ahora quedó detenido como uno de los acusados de ejecutar a Kevin Rueda para robarle la motocicleta.

EN PLENA TAREA. Un perito se prepara para marcar el lugar donde encontró una evidencia.
EN PLENA TAREA. Un perito se prepara para marcar el lugar donde encontró una evidencia.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Isaías Delgado fue detenido en Tucumán acusado de asesinar al aspirante a policía Kevin Rueda para robarle la moto, mientras esperaba un juicio por otro homicidio.
  • El imputado, apodado "El Rey", acumula más de diez causas por robos, violencia de género y un asesinato previo cometido durante un asalto en 2020.
  • El caso reabre el debate sobre la reincidencia delictiva y la demora en los juicios penales, mientras la justicia avanza con la imputación por este nuevo homicidio.
Resumen generado con IA

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Temas Policía de TucumánInseguridadViolencia
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