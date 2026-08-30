El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto
Isaías “El Rey” Delgado acumuló más de una decena de causas por robos, violencia de género y un crimen ocurrido en 2020. Ahora quedó detenido como uno de los acusados de ejecutar a Kevin Rueda para robarle la motocicleta.
Resumen para apurados
- Isaías Delgado fue detenido en Tucumán acusado de asesinar al aspirante a policía Kevin Rueda para robarle la moto, mientras esperaba un juicio por otro homicidio.
- El imputado, apodado "El Rey", acumula más de diez causas por robos, violencia de género y un asesinato previo cometido durante un asalto en 2020.
- El caso reabre el debate sobre la reincidencia delictiva y la demora en los juicios penales, mientras la justicia avanza con la imputación por este nuevo homicidio.
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