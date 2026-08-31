Messi y sus compañeros de Selección: los grandes socios que tuvo durante 20 años con Argentina

Resumen para apurados
- Tras su retiro, se repasan los 20 años de Lionel Messi en la Selección argentina y a los socios clave que lo acompañaron, desde Sergio Agüero hasta Julián Álvarez.
- Durante dos décadas, Messi compartió equipo con referentes como Javier Mascherano y Ángel Di María, sumando luego a figuras como Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.
- La consolidación de la nueva generación liderada por Julián Álvarez garantiza el recambio generacional de la Selección argentina para afrontar los próximos desafíos.
Antes de ser compañeros en la Selección mayor, Lionel Messi y Sergio "Kun" Agüero ya se conocían de las inferiores: debutaron casi juntos en los primeros años de la era Maradona como entrenador y forjaron una amistad que trascendió las canchas, con giras compartidas y una cercanía que acompañó al capitán durante toda su carrera internacional. Agüero se retiró del fútbol profesional en 2021, apenas unos meses antes de que la Selección ganara la Copa América que tanto había buscado con él en el campo.
Antes de que la cinta de capitán quedara en el brazo de Messi de manera definitiva, fue Javier Mascherano quien ordenó el equipo durante más de una década: jugó cuatro Mundiales, fue el motor defensivo de la Selección y una de las voces que más respaldó al rosarino en los años de mayores críticas, entre 2006 y 2018.
También estuvieron, desde los primeros años, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, dos socios de perfil distinto en las noches más difíciles: Higuaín cargó con el peso de las ocasiones falladas en la final de 2014, mientras que Di María, castigado muchas veces por las lesiones, terminó siendo el autor del único gol en la final de la Copa América 2021 ante Brasil y del primero en la final del Mundial de Qatar 2022.
La era de Lionel Scaloni trajo compañeros de otro perfil, más cercanos a Messi en lo personal. Rodrigo De Paul se convirtió en su interlocutor permanente dentro y fuera de la cancha, y Lautaro Martínez creció hasta transformarse en el goleador de la Copa América 2024 y en el heredero natural de la titularidad ofensiva del equipo.
La generación que lo despidió
El último tramo del ciclo lo compartió con una camada más joven, encabezada por Julián Álvarez, revelación del Mundial de Qatar 2022, que para la final de 2026 ante España ya jugaba con la responsabilidad de ser una de las principales referencias ofensivas de la Selección. Fue esa generación, junto a De Paul y Lautaro, la que rodeó a Messi en su último partido mundialista, y también la que él mismo reconoció en su carta de despedida como una camada lista para tomar la posta.