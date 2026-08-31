Messi y sus compañeros de Selección: los grandes socios que tuvo durante 20 años con Argentina

La generación que lo despidió

El último tramo del ciclo lo compartió con una camada más joven, encabezada por Julián Álvarez, revelación del Mundial de Qatar 2022, que para la final de 2026 ante España ya jugaba con la responsabilidad de ser una de las principales referencias ofensivas de la Selección. Fue esa generación, junto a De Paul y Lautaro, la que rodeó a Messi en su último partido mundialista, y también la que él mismo reconoció en su carta de despedida como una camada lista para tomar la posta.