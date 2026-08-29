Los Milei: Javier y Karina, dogma y pragmatismo, entre desbordes épicos y brocha gorda de gestión

Luis Caputo, por ejemplo, dispuso que fondos de la ANSES se canalicen hacia los bancos para hipotecas UVA, apelando a la “justicia social” y al “efecto multiplicador” del crédito, mientras que la secretaría de Trabajo sugirió a los gremios que arranquen la negociación del salario mínimo en un millón de pesos y les adelantó: “avancen que lo vamos a homologar”. Es decir, ortodoxia en la cúspide, pero una dosis de pragmatismo en la gestión económica y laboral, por ahora más de brocha gorda que de sintonía fina. La tensión entre ambos registros alimenta una primera sospecha, la de un juego deliberado, una suerte de policía malo y policía bueno, con épica doctrinaria de un lado y realismo de bolsillo del otro.