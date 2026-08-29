Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

El tono confrontativo y sin matices dominó el cierre de la disertación, donde el mandatario instó a los jóvenes a enrolarse en una lucha moral sin grises. “La vida y el bien de un lado; la muerte y el mal del otro. No hay tercer camino. No se dejen engañar: o eligen el bien o eligen el mal. Si elegimos el bien, prosperamos; si elegimos el mal, nos hundimos”, sentenció, antes de coronar su mensaje con citas de los Proverbios bíblicos y su habitual arenga de cierre.