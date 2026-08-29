Política

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

La charla derivó en calificaciones de “satanista” a Karl Marx y acusaciones contra el periodismo.

EUFÓRICO Y CRÍTICO. Milei no escatimó fuertes epítetos en su charla ante los alumnos.
EUFÓRICO Y CRÍTICO. Milei no escatimó fuertes epítetos en su charla ante los alumnos.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Lo que estaba previsto formalmente como una exposición institucional sobre ética, tecnología y modelos económicos ante estudiantes de nivel secundario de la sede de la escuela ORT terminó desatando una intensa controversia política y educativa. La presentación del presidente Javier Milei provocó una inmediata ola de cuestionamientos debido al contenido marcadamente ideológico de su alocución, la descalificación explícita de corrientes de pensamiento rivales y la incitación a los adolescentes a abuchear el trabajo de la prensa.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y bajo un estricto dispositivo de seguridad que limitó la presencia de adultos en el auditorio, el jefe de Estado estructuró gran parte de su intervención a partir de una lectura teológica de la economía de mercado y la propiedad privada. En ese marco, sostuvo que las bases del capitalismo derivan de un orden divino preexistente y no de convenciones humanas.

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Sin embargo, el clima en el auditorio se tensó cuando el mandatario interrumpió su argumentación conceptual para apuntar contra los medios de comunicación. “Esto le vendría bien a los periodistas”, lanzó desde el atril. Ante los primeros murmullos de los alumnos, Milei redobló la apuesta y los arengó: “Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar”. La frase desató aplausos y abucheos cruzados, celebrados con una sonrisa por el propio Presidente.

La escalada verbal continuó al momento de cuestionar las teorías de izquierda. Lejos de limitar su exposición a un debate de variables macroeconómicas o modelos de desarrollo, Milei calificó al marxismo como una fuerza destructiva y de raigambre demoníaca. “El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles. Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista”, aseveró, apoyándose en citas de textos de juventud del autor de El Capital. En esa línea, concluyó que las propuestas colectivistas traen “el infierno” en contraposición al “programa de Dios”.

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El tono confrontativo y sin matices dominó el cierre de la disertación, donde el mandatario instó a los jóvenes a enrolarse en una lucha moral sin grises. “La vida y el bien de un lado; la muerte y el mal del otro. No hay tercer camino. No se dejen engañar: o eligen el bien o eligen el mal. Si elegimos el bien, prosperamos; si elegimos el mal, nos hundimos”, sentenció, antes de coronar su mensaje con citas de los Proverbios bíblicos y su habitual arenga de cierre.

Las repercusiones no tardaron en llegar tanto desde el interior de la comunidad educativa como del arco político. Una de las voces más resonantes fue la de Adrián Moscovich, histórico exdirector ejecutivo de ORT durante dos décadas. Aunque aclaró haber votado a Milei y respaldar las reformas generales del Gobierno, Moscovich cuestionó con dureza el uso del espacio escolar para este tipo de alocuciones. “Nuestra institución no es el lugar para ir a calificar de satánico a quien piensa diferente ni para profundizar la brecha entre los argentinos”, advirtió.

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Asimismo, sectores de padres, egresados y docentes manifestaron su indignación ante lo que consideraron una contradicción flagrante con el discurso oficial contra el adoctrinamiento en las aulas. De hecho, a lo largo de la jornada se multiplicaron los llamados a la línea telefónica y los canales oficiales habilitados por el propio Estado para denunciar situaciones de hostigamiento, propaganda partidaria y discursos de odio en establecimientos educativos.

Desde la oposición parlamentaria y gremios docentes también se escucharon fuertes reproches. Distintos legisladores señalaron que el mandatario aprovechó un auditorio escolar para montar un acto proselitista y descargar agravios hacia sectores que cuestionan el rumbo social de su administración.

Límites discursivos

El episodio volvió a reactivar el debate sobre los límites discursivos y la responsabilidad institucional de la máxima magistratura cuando interactúa en espacios de formación cívica de menores de edad. Especialistas en pedagogía y derechos de la niñez advirtieron que trasladar la lógica del agravio de las redes sociales al aula no solo anula el pensamiento crítico y la pluralidad académica, sino que naturaliza la estigmatización de la prensa y de cualquier disidencia frente a un auditorio cautivo que aún no cuenta con herramientas plenas para contrastar relatos de poder.

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La visita de Milei a la ORT dejó así expuesta una nueva fricción en el terreno cultural y pedagógico en el estilo de “batalla cultural” que ensaya el Presidente.

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