Milei, entre una reunión deportiva y viajes a Chile y a Puerto Iguazú

Una muy apretada agenda semanal tendrá el presidente Javier Milei. Comenzará hoy con su participación en el Congreso Americano de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en el hotel Four Seasons, de Buenos Aires. La actividad coincide con las gestiones para el retorno de la Fórmula 1 al país y la continuidad de Franco Colapinto en el equipo Alpine.