Política

Milei, entre una reunión deportiva y viajes a Chile y a Puerto Iguazú

El Presidente mantendrá una agenda apretada.

Javier Milei.
Javier Milei.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei inicia hoy una cargada agenda que incluye el Congreso de la FIA en Buenos Aires, una visita oficial a Chile y un cierre en Misiones.
  • La actividad coincide con gestiones para la F1 y foros internacionales, donde Milei se reunirá con funcionarios de EE. UU. y el mandatario chileno José Antonio Kast.
  • Los encuentros y su viaje al IAEF en Iguazú apuntan a consolidar alianzas geopolíticas y debatir sobre competitividad y crecimiento económico para el país.
Resumen generado con IA

Una muy apretada agenda semanal tendrá el presidente Javier Milei. Comenzará hoy con su participación en el Congreso Americano de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en el hotel Four Seasons, de Buenos Aires. La actividad coincide con las gestiones para el retorno de la Fórmula 1 al país y la continuidad de Franco Colapinto en el equipo Alpine.

Mañana encabezará una reunión de gabinete y de la mesa política, delegando en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno la representación gubernamental en la cena de gala del evento automotor.

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El miércoles formará parte del encuentro “Vientos de Cambio” de la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton. El jueves viajará temprano a Chile para disertar en el Foro Madrid organizado por la Fundación Disenso y mantener un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de EE.UU. Luego cerrará su paso por el país vecino reuniéndose por tercera vez con el mandatario chileno, José Antonio Kast.

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Finalmente, el viernes el Jefe de Estado volará a Puerto Iguazú, Misiones, para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde se abordará el paso hacia la competitividad y el crecimiento económico.

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