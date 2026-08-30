Gita Gopinath calificó de "impresionante" la estabilización de Milei, pero advirtió sobre las reservas y la deuda
La exsubdirectora gerente del FMI destacó los resultados del programa económico, aunque señaló como prioridades volver a los mercados internacionales y acelerar la acumulación de reservas.
Resumen para apurados
- Gita Gopinath elogió la estabilización de Javier Milei en Argentina, pero advirtió sobre la urgencia de acumular reservas y refinanciar la deuda externa.
- La exfuncionaria del FMI destacó el superávit fiscal y la baja inflacionaria, aunque recomendó mayor flexibilidad cambiaria y una salida gradual del cepo.
- El país afronta vencimientos por US$ 25.000 millones en 2027, por lo que requerirá recuperar el acceso a los mercados y sostener consensos políticos.
La estabilización lograda por el gobierno de Javier Milei fue destacada por Gita Gopinath, exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y actual investigadora de la Universidad de Harvard. Sin embargo, la economista consideró que la administración libertaria todavía enfrenta desafíos centrales para consolidar el programa económico.
Para Gopinath, las prioridades urgentes pasan por recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales y acelerar la acumulación de reservas. En ese sentido, advirtió sobre los vencimientos de deuda que deberá refinanciar el país en 2027 y sobre un contexto internacional que definió como incierto y volátil.
“Es impresionante” fue la definición que utilizó para describir la estabilización alcanzada desde el inicio de la gestión de Milei. Destacó el superávit fiscal, la baja de la inflación, la desregulación y la apertura de los mercados, además de las reformas impulsadas en distintos sectores.
“Lo absolutamente esencial es continuar con las reformas y asegurar que haya continuidad en las políticas”, sostuvo en una entrevista con los periodistas Sofia Diamante y Francisco Jueguen para el diario "La Nación". A su vez, consideró que, además de la inflación, el foco debe estar puesto ahora en el crecimiento y el empleo.
Las dos urgencias para la Argentina
Al analizar las decisiones que considera más importantes para el país, Gopinath mencionó dos objetivos. El primero es volver a acceder a los mercados internacionales de capitales para refinanciar los vencimientos previstos para 2027, que, según indicó, alcanzan los U$S25.000 millones.
El segundo desafío es acelerar la acumulación de reservas. La economista señaló que la Argentina necesita contar con un mayor respaldo para enfrentar eventuales condiciones adversas en los mercados.
Advirtió, además, que esperar una baja de las tasas para regresar al financiamiento internacional puede resultar riesgoso. “La Argentina puede esperar a que bajen sus tasas, pero si la tasa internacional sube, el costo de endeudamiento final no se vuelve más barato”, planteó.
Gopinath también expresó preocupación por la evolución del riesgo país. Señaló que incluso si la Argentina aplica las políticas correctas, el escenario internacional puede modificar las condiciones de acceso al financiamiento.
Más flexibilidad en el tipo de cambio
La economista consideró que el tipo de cambio real se apreció alrededor de un 12% desde el comienzo del año. Sin embargo, aclaró que la competitividad de la economía no depende únicamente de esa variable.
En ese marco, planteó la necesidad de permitir una mayor flexibilidad cambiaria y sostuvo que una depreciación gradual podría estar acompañada por una mayor compra de dólares para fortalecer las reservas.
“No hay una solución simple para nada”, reconoció al referirse a la transición desde niveles de inflación elevados y a las dificultades para permitir movimientos más amplios del tipo de cambio.
Sobre los controles que todavía continúan vigentes para las empresas, se mostró cauta respecto de una eliminación inmediata. Consideró que la Argentina deberá avanzar en esa dirección, especialmente si busca atraer inversiones extranjeras directas, pero recomendó hacerlo de manera gradual.
“Tendría cuidado de no arrancar la curita de golpe. Iría más gradualmente”, afirmó.
Riesgo de volatilidad y las elecciones
Gopinath también alertó sobre la posibilidad de una mayor volatilidad cambiaria durante el próximo año. “Si la historia sirve de guía, la respuesta debería ser sí”, respondió al analizar el impacto que podrían tener las elecciones de 2027.
La economista sostuvo que cualquier duda sobre la continuidad de las políticas económicas, o la aparición de factores políticos que generen incertidumbre, podría provocar una reacción sobre el peso.
En ese sentido, remarcó que será importante la posición que adopten los distintos actores políticos respecto de las políticas centrales del programa de estabilización.
Para Gopinath, la construcción de consensos políticos es una de las cuestiones pendientes. Consideró que sería positivo que los diferentes sectores transmitieran continuidad respecto de los aspectos esenciales del programa económico.
La defensa del rol del FMI
Al ser consultada sobre los programas acordados con gobiernos anteriores, Gopinath defendió el papel del Fondo y sostuvo que las metas de un acuerdo no dependen únicamente de lo que el organismo considera necesario.
Explicó que los programas surgen de una combinación entre las políticas requeridas y aquellas que cada gobierno considera que puede implementar. “El FMI no está sentado en el país tomando las decisiones”, afirmó.
Según su análisis, el equilibrio fiscal y la decisión de evitar que el Banco Central financie al Gobierno son cambios que deberían contar con un respaldo más amplio.
También respaldó la idea de que el equipo económico, encabezado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, no recurra a nuevos préstamos oficiales para acumular reservas. “No puede provenir de préstamos oficiales; esa no puede ser la historia que se repite”, sostuvo.
Economía global y críticas a Trump
Gopinath definió como “resiliente” a la economía global, al considerar que, pese a distintos shocks, continúa creciendo. Según explicó, la inteligencia artificial y la transformación tecnológica están compensando parte de los efectos negativos derivados de los mayores precios de la energía y de la incertidumbre internacional.
Sin embargo, advirtió que existe una creciente demanda global de fondos, tanto por parte de los gobiernos como para financiar inversiones vinculadas con la inteligencia artificial, un escenario que puede afectar las condiciones financieras internacionales.
La economista también se refirió a la política de Donald Trump y consideró que, tras las elecciones legislativas en Estados Unidos, su margen de acción podría verse condicionado por una eventual pérdida de poder en el Congreso.
Además, al opinar sobre el debate en torno a la protección de sectores frente a la competencia china, recomendó a la Argentina mantener el camino de la apertura y la competencia, aunque señaló que el Gobierno debe prestar atención a la situación de los trabajadores afectados por esos cambios.
“Trump está haciendo tantas políticas peronistas en este momento en los Estados Unidos que no son buenas para el país”, afirmó.