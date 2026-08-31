Sandra Mendoza: “El Gobierno de Milei se viene despedazando de a poquito”

La senadora nacional, Sandra Mendoza (Convicción Federal), cuestionó este lunes el rumbo del Gobierno nacional y advirtió que la situación económica atraviesa un momento crítico. “El Gobierno nacional se viene despedazando de a poquito, desde hace mucho tiempo”, afirmó durante una entrevista con LA GACETA, en la que también se refirió al escenario electoral de Tucumán y a los proyectos que impulsó en el Congreso vinculados con la provincia.