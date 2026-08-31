Sandra Mendoza: “El Gobierno de Milei se viene despedazando de a poquito”
Resumen para apurados
- Este lunes en Tucumán, la senadora Sandra Mendoza criticó al Gobierno de Milei por la crisis económica, advirtiendo que las familias se endeudan para cubrir necesidades básicas.
- Mendoza contrastó el superávit fiscal oficial con el cierre de comercios y el aumento del endeudamiento informal que padecen los hogares para poder comprar alimentos.
- De cara a 2027, la legisladora instó a la unidad del peronismo tucumano, analizó un eventual armado electoral con Juan Manzur y destacó leyes de reivindicación provincial.
La senadora nacional, Sandra Mendoza (Convicción Federal), cuestionó este lunes el rumbo del Gobierno nacional y advirtió que la situación económica atraviesa un momento crítico. “El Gobierno nacional se viene despedazando de a poquito, desde hace mucho tiempo”, afirmó durante una entrevista con LA GACETA, en la que también se refirió al escenario electoral de Tucumán y a los proyectos que impulsó en el Congreso vinculados con la provincia.
Para Mendoza, el deterioro de la economía se profundizó durante los últimos meses y tiene un impacto directo en la vida cotidiana. “La economía está malísimamente mal y en estos últimos meses ha pegado mucho más fuerte”, sostuvo. En ese sentido, señaló que aumentó el número de empresas y comercios que dejaron de funcionar y que muchas familias atraviesan situaciones de endeudamiento.
La senadora puso el foco, además, en un fenómeno que, según planteó, no queda reflejado en las estadísticas oficiales. “La gente se está endeudando y no está pudiendo pagar y se endeuda para comer”, afirmó. Y agregó que las cifras que se conocen a través de bancos y billeteras virtuales no alcanzan para dimensionar el problema, porque también existe el endeudamiento informal con prestamistas.
“Ya no se endeuda para decir ‘me voy a comprar una casa, me voy a comprar un auto’, sino que las deudas son para comida”, dijo.
En esa línea, cuestionó el discurso oficial sobre el equilibrio de las cuentas públicas y contrapuso el superávit fiscal con las dificultades que atraviesan las familias. “El Gobierno nacional no puede hablar de un superávit, no puede hablar de que ellos están bien cuando ellos están bien y la gente está mal”, expresó.
Mendoza aseguró que en Tucumán también observa un aumento de los pedidos de ayuda para cubrir necesidades básicas. “Hoy te llaman por teléfono, te van a buscar a la casa y te piden mercadería para comer, la leche para dar a los chicos”, relató. Según sostuvo, la situación se replica “a lo largo y a lo ancho del país”.
El escenario electoral en Tucumán
De cara a las elecciones de 2027, Mendoza sostuvo que los distintos sectores políticos ya comenzaron a trabajar en sus respectivos armados. En ese contexto, destacó la necesidad de que el peronismo llegue unido a los comicios.
Consultada por una eventual candidatura del senador Juan Manzur a la gobernación, aclaró que, hasta el momento, el exmandatario no confirmó públicamente sus intenciones. “Todavía él no expresó qué quiere ser. Son dichos, dimes y diretes de personas que están trabajando con él, pero él todavía no dijo públicamente ‘soy candidato a gobernador’”, señaló.
De todos modos, Mendoza manifestó su deseo de que el peronismo pueda mantener la unidad. “Ojalá el peronismo llegue unido, porque es lo que nosotros queremos”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que, si no existe un acuerdo, cualquier dirigente tiene derecho a competir. “Vivimos en democracia y él está en su derecho de participar si así lo desea”.
Respecto de su propio espacio, Tucumán Innovador, confirmó que Enrique Orellana buscará nuevamente la intendencia de Famaillá y adelantó que el armado legislativo tendrá una fuerte presencia territorial en el oeste tucumano. Según explicó, por el momento fue elegida para encabezar esa lista, aunque todavía resta definir quiénes la acompañarán.
También señaló que mantienen conversaciones con otros espacios políticos para alcanzar acuerdos de cara a los comicios. “No hay nada definido todavía, pero estamos conversando con todos”, indicó.
Proyectos para Tucumán
Durante la entrevista con LG Play, Mendoza también repasó algunos de los proyectos que logró impulsar en el Senado y que avanzaron en los últimos meses. Entre ellos destacó la reformulación de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, una iniciativa que, según explicó, había obtenido media sanción en el Senado y posteriormente fue trabajada por los diputados tucumanos hasta conseguir su aprobación.
La senadora también resaltó el avance del proyecto para declarar a Bernabé Aráoz como héroe nacional. Recordó que la iniciativa había obtenido anteriormente media sanción en el Senado, pero no fue tratada en Diputados y terminó perdiendo estado parlamentario. Tras insistir nuevamente, el proyecto logró avanzar.
“Es un proyecto con mucho trabajo que hemos venido haciendo”, señaló Mendoza, quien remarcó que se trata del primer héroe nacional de Tucumán. Para la senadora, estos reconocimientos también representan una forma de visibilizar al norte argentino y reforzar una mirada federal.
Además, destacó el proyecto que establece a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Nación cada 9 de julio. Según explicó, anteriormente esa condición se establecía mediante un decreto y ahora cuenta con respaldo legislativo. “Creo que son deudas pendientes con la provincia”, sostuvo.