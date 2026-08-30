Milei compartió la candidatura de Catalán en redes

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei respaldó en la red social X la candidatura de Lisandro Catalán a la gobernación de Tucumán para 2027 tras la presentación de su plan de gobierno.
- Catalán oficializó su postulación con el plan "Punto de partida para la libertad de los tucumanos", que incluye 15 medidas de shock para reducir el gasto y reformar el Estado.
- El apoyo presidencial posiciona formalmente a La Libertad Avanza en Tucumán y define la estrategia libertaria para disputar el poder provincial en las elecciones de 2027.
El presidente Javier Milei respaldó a Lisandro Catalán a través de dos reposts en la red social X. Compartió un video con las 15 medidas de shock que el dirigente propone implementar en caso de asumir el Gobierno provincial y otro con el mensaje en el que oficializó su candidatura: “No voy a ser candidato, voy a ser el próximo gobernador de Tucumán”.
Catalán oficializó públicamente el viernes su decisión de competir por la Gobernación. En un acto del que participaron las principales figuras locales, presentó la plataforma de reformas y medidas que tomarían en Tucumán.
La decisión de Milei de compartir ambos contenidos fue interpretada como una señal política de respaldo tanto al proyecto de gobierno como a la candidatura para 2027 del ex ministro del Interior.
Desde LLA consignaron que el Presidente suele utilizar sus redes sociales, especialmente X, como una herramienta para expresar apoyos, marcar posiciones y acompañar decisiones políticas. Por eso, el hecho de que haya elegido difundir los dos mensajes de Catalán, afirmaron, adquiere especial relevancia dentro del escenario político tucumano.
La presentación del dirigente libertario se realizó bajo el eje de “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, una propuesta que busca trasladar a Tucumán una agenda de reformas basada en la reducción del gasto político, la transformación del Estado, el impulso a la inversión y la eliminación de trabas para el sector privado.
El denominado Plan de Shock concentra 15 medidas que Catalán plantea ejecutar desde el comienzo de una eventual administración, con el objetivo de producir cambios rápidos en el funcionamiento del Estado.