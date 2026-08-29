"Ya lo vivimos con Manzur: el Gobierno se distrae con las candidaturas y los delincuentes atacan en las calles", advirtió Canelada

Por último, Canelada señaló que, incluso teniendo en cuenta el sub registro y la mala imagen de la Justicia, los casos que llegan al sistema penal muestran una magnitud que no puede ignorarse. "La mismísima Corte Suprema señaló que entre febrero y julio de este año se dictaron casi mil prisiones preventivas y se realizaron más de 11.000 audiencias penales. Incluso, señaló que el robo fue el delito que más apareció en los legajos. Es decir que, mientras nos dicen que los índices de seguridad mejoran, los propios datos de la Justicia muestran que hay una enorme cantidad de causas penales que llegan a Tribunales. Y eso, además, no alcanza a contabilizar todos los hechos delictivos que ocurren en Tucumán, porque sabemos que muchos vecinos directamente no denuncian. Si la seguridad se mide solamente por la cantidad de personas tras las rejas, estamos midiendo las consecuencias del delito y no cuánto se está haciendo para evitarlo".