"Ya lo vivimos con Manzur: el Gobierno se distrae con las candidaturas y los delincuentes atacan en las calles", advirtió Canelada

Resumen para apurados
- El concejal José María Canelada criticó en Tucumán la política de seguridad del Gobierno tras hechos violentos, acusándolo de enfocarse en candidaturas en vez de combatir el delito.
- El reclamo surge tras el crimen del policía Kevin Rueda y el ataque a un chofer, hechos que el edil comparó con la gestión de Manzur por priorizar anuncios sobre resultados reales.
- El edil advirtió que sumar plazas carcelarias no previene el delito y alertó sobre el subregistro de denuncias y la pérdida de credibilidad en el sistema judicial de la provincia.
"En menos de una semana, los tucumanos lamentamos un brutal asalto a un colectivero al que le cortaron parte de la mano y el asesinato de un policía al que le quisieron quitar la moto. Esto ya lo vivimos cuando gobernaba Juan Manzur: mientras el Gobierno se distrae con las candidaturas, los delincuentes atacan en las calles. Si a eso se suman los episodios vinculados con la presencia de armas en las escuelas y todos los robos que no llegan a ser noticia, la situación se vuelve francamente preocupante", advirtió el concejal José María Canelada tras el asesinato del agente Kevin Samuel Rueda.
En ese sentido, el edil comparó la política de seguridad actual con la del ex ministro Claudio Maley durante la gestión de Manzur. "Así como el entonces ministro en su momento iba a informarnos a la Legislatura cuántos plantines habían colocado en la Jefatura de Policía, lo cierto es que si uno rasca un poquito la superficie de la actual política de seguridad se comprende que tiene más publicidad que resultados. Basta con caminar los barrios para saber que los vecinos viven con miedo y no reciben respuestas. Hace pocos días, en Villa Urquiza, nos contaban que llevan años pidiendo presencia policial y que lo único que recibieron es que pase una patrulla una vez al día".
Por otro lado, Canelada cuestionó los elogios del Gobierno a su propia política de seguridad. "El gran logro que nos quieren vender es una nueva cárcel en Benjamín Paz. Eso debería llevarnos a preguntarnos por qué necesitamos cada vez más capacidad para alojar personas detenidas, en lugar de discutir cómo prevenir que los delitos ocurran. Por otro lado, cuando nos hablan de cifras, casualmente siempre omiten hablar del subregistro de delitos. Es decir, de todos los tucumanos que fueron asaltados o sufrieron un robo y que ni siquiera quisieron hacer la denuncia. Este mismo mes, un informe del Grupo Borgia señaló que la Justicia es una de las instituciones con peor imagen entre los tucumanos. Por supuesto que hay jueces, fiscales y empleados que hacen un buen trabajo, pero el partido gobernante se encargó de quitarle credibilidad con la presencia de algunas figuras como Edmundo Jiménez", planteó el concejal.
Por último, Canelada señaló que, incluso teniendo en cuenta el sub registro y la mala imagen de la Justicia, los casos que llegan al sistema penal muestran una magnitud que no puede ignorarse. "La mismísima Corte Suprema señaló que entre febrero y julio de este año se dictaron casi mil prisiones preventivas y se realizaron más de 11.000 audiencias penales. Incluso, señaló que el robo fue el delito que más apareció en los legajos. Es decir que, mientras nos dicen que los índices de seguridad mejoran, los propios datos de la Justicia muestran que hay una enorme cantidad de causas penales que llegan a Tribunales. Y eso, además, no alcanza a contabilizar todos los hechos delictivos que ocurren en Tucumán, porque sabemos que muchos vecinos directamente no denuncian. Si la seguridad se mide solamente por la cantidad de personas tras las rejas, estamos midiendo las consecuencias del delito y no cuánto se está haciendo para evitarlo".