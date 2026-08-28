Lisandro Catalán confirmó su candidatura a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza

Lisandro Catalán confirmó que será candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales previstas para mayo de 2027. En el cierre de la presentación de su plan de gobierno, denominado “Puntos de partida para la libertad de los tucumanos”, fue contundente al referirse a su postulación: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”.