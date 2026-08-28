Lisandro Catalán confirmó su candidatura a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán oficializó en Tucumán su candidatura a gobernador por La Libertad Avanza para las elecciones de 2027 con el fin de disputar el poder provincial.
- Durante un acto ante 900 personas, presentó un plan de shock con 15 medidas que incluyen baja de impuestos, reducción de ministerios y una reforma constitucional.
- Con este lanzamiento, el espacio libertario inicia su armado electoral en Tucumán y definirá las listas locales para competir por intendencias y bancas legislativas.
Lisandro Catalán confirmó que será candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales previstas para mayo de 2027. En el cierre de la presentación de su plan de gobierno, denominado “Puntos de partida para la libertad de los tucumanos”, fue contundente al referirse a su postulación: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”.
El anuncio se realizó en un hotel ubicado en las inmediaciones del parque 9 de Julio, donde dirigentes y referentes del espacio participaron de la presentación de los principales lineamientos de su propuesta para la provincia. El encuentro comenzó a las 18 y se extendió durante aproximadamente una hora y media.
Pese a que había cierta expectativa por la posible presencia de funcionarios del gabinete nacional, finalmente no hubo representantes de primera línea de la Casa Rosada en el acto. Catalán, el candidato de Javier Milei en Tucumán, oficializó su postulación ante unas 900 personas, entre dirigentes locales, militantes y público que se acercó para conocer los principales lineamientos de su plan de gobierno.
Después del acto, el ex ministro del Interior ratificó ante la prensa que encabezará la propuesta electoral de LLA para disputar la Gobernación, aunque aclaró que todavía no están definidos los nombres que completarán la oferta electoral del espacio. Entre ellos, mencionó al candidato a vicegobernador y a quienes competirán por las intendencias, bancas en la Legislatura y lugares en los concejos deliberantes.
“Primero mostraremos a los tucumanos cuál es la provincia que queremos y por la cual estamos trabajando”, afirmó. De esta manera, planteó que la prioridad de su espacio será avanzar en la elaboración y difusión de un programa antes de terminar de resolver las candidaturas para los distintos cargos que estarán en juego el próximo año.
Cuatro ejes
La presentación estuvo organizada alrededor de cuatro grandes ejes, que fueron desarrollados por dirigentes y especialistas convocados por el espacio. El primero, denominado “Reestructuración del Estado”, estuvo a cargo de Nadima Pecci y Nahuel Ríos.
El segundo bloque estuvo dedicado al “Desarrollo económico y gobiernos locales” y contó con las exposiciones de Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción; José García Hamilton y Clemente Babot. El tercer eje abordó las políticas de Seguridad y estuvo liderado por Federico Pelli, mientras que el cuarto, sobre Capital Humano, fue encabezado por Soledad Molinuevo junto a dos especialistas en las áreas de salud y educación.
Tras las exposiciones, Catalán cerró el encuentro con un diagnóstico sobre la situación provincial y presentó 15 medidas que, según anticipó, conformarán un “plan de shock” para los primeros pasos de una eventual administración libertaria.
“Cambiar Tucumán puede llevar mucho tiempo. Pero desde el primer día de gobierno podemos cambiar de inercia. Hubo muchas décadas de este diagnóstico que presentamos esta noche. Tenemos que recuperar ese tiempo y lo tenemos que hacer rápido”, sostuvo.
Las 15 medidas
1. Eliminar el régimen de recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos. Catalán lo ubicó como el primer paso de su programa de reducción de la carga tributaria.
2. Terminar con la acumulación indefinida de saldos a favor de los contribuyentes.
3. Reducir la presión tributaria sobre 76 actividades, mediante una baja de las alícuotas de Ingresos Brutos.
4. Eliminar el impuesto para la Salud Pública aplicado sobre la nómina salarial.
5. Eliminar el impuesto de Sellos.
6. Reorganizar el Ministerio de Seguridad y la Policía, con el objetivo de mejorar la utilización de los recursos humanos y logísticos disponibles.
7. Descentralizar el sistema 911 y fortalecer las comisarías, para que funcionen como el primer escalón en la prevención del delito.
8. Reorganizar profundamente la estructura del Estado. Catalán anticipó que buscará eliminar estructuras redundantes, digitalizar procesos, profesionalizar la función pública y concentrar los recursos en las funciones consideradas esenciales. También prometió informar cuál es la situación en la que recibirían la administración provincial.
9. Reducir de nueve a cuatro la cantidad de ministerios que integran el Poder Ejecutivo.
10. Enviar a la Legislatura una “ley antidespotismo” durante el primer día de gobierno.
11. Impulsar un presupuesto por resultados y de base cero, con la eliminación de partidas opacas y gastos considerados improductivos.
12. Fijar por ley el presupuesto de la Legislatura en el 1%, frente al 4% actual.
13. Promover una reforma de la Constitución provincial para eliminar el sistema de acoples.
14. Impulsar una ley de acceso a la información pública, como parte de una política destinada a convertir la transparencia en una obligación concreta del Estado.
15. Crear un régimen de promoción de inversiones productivas para Tucumán, con especial atención a los emprendedores locales.
Catalán sostuvo que las medidas fiscales, la reorganización estatal, los cambios en materia de seguridad y las reformas institucionales forman parte de un mismo programa con el que LLA buscará presentarse como alternativa para gobernar Tucumán desde 2027.
La presentación marcó así el lanzamiento formal de la candidatura del dirigente libertario a la Gobernación. Con su postulación confirmada, el próximo desafío del espacio será terminar de definir la fórmula y avanzar en el armado territorial de las listas que competirán por las intendencias, la Legislatura y los concejos deliberantes.