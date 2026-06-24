OpiniónColumnas La "batalla de las encuestas" en Tucumán Peronistas y libertarios cruzan resultados disímiles. Si bien todos aspiran a quedarse con el poder en 2027, la Legislatura puede ser uno de los ámbitos para colocar el mayor número de integrantes. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella Una ola de calor extremo se extiende por gran parte de Europa El camionero irá a juicio por la tragedia del sábado en la ruta 9, en Leales “Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años Dos proyecciones de cine: de una fantasía alemana a un drama intenso Ranking notas premium Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva La eficacia del Estado Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza” Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera