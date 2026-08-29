Jaldo anticipó un alivio en la tarifa de luz para Tucumán: cuándo comenzaría

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo anunció en Monteros que Tucumán tendrá subsidios en la tarifa eléctrica este verano para aliviar los costos por el alto calor.
- El beneficio regirá cuatro meses según consumo e ingresos, replicando la lógica de la 'zona fría' pero adaptada a la demanda de refrigeración en el norte.
- La medida busca amortiguar el impacto tarifario estacional, mientras la provincia gestiona fondos y obras clave ante la Nación para el próximo presupuesto.
El gobernador Osvaldo Jaldo anticipó que Tucumán tendrá compensaciones para el consumo de energía eléctrica durante los meses de mayor temperatura. El mandatario hizo estas declaraciones durante la inauguración del espacio que integra el Museo de la Caña de Azúcar, la Casa de la Cultura y del Turismo y la Escuela de Arte Popular Monteros, donde también se refirió a las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para incorporar obras y recursos destinados a la provincia en el próximo Presupuesto.
Según explicó el mandtario, el Gobierno nacional ya trabaja en la instrumentación del esquema, que contempla un alivio en las tarifas durante cuatro meses del año y que comenzaría a aplicarse durante el próximo verano.
Jaldo recordó que Tucumán había acompañado la implementación del régimen de zona fría, que contempla beneficios para el consumo de gas en distintas regiones del país. Sin embargo, sostuvo que las provincias del Norte necesitaban una medida que contemplara sus propias condiciones climáticas.
“De la misma manera se tenía que tomar la decisión e instrumentar una medida similar para el norte argentino, pero una medida que tenía que ver con subvencionar la energía, porque nosotros, a diferencia del sur, más que calefaccionarnos, nosotros en época de verano tenemos que refrigerarnos”, explicó el mandatario.
El gobernador señaló que las altas temperaturas generan un incremento en el consumo eléctrico, principalmente por el uso de equipos de refrigeración. “Eso se hace con los artefactos eléctricos y utilizamos la energía eléctrica”, indicó.
Cuándo comenzaría el beneficio
Jaldo afirmó que el esquema ya recibió sanción y que actualmente resta avanzar con su instrumentación. Según detalló, las compensaciones se aplicarán durante cuatro meses del año, coincidentes con el período en el que las temperaturas alcanzan sus niveles más elevados y aumenta la demanda de electricidad.
“Por eso hemos conseguido el subsidio a las energías eléctricas, es decir, que durante cuatro meses en el año, los años donde las temperaturas suben a los niveles máximos y hay un mayor consumo, va a haber subvención en función al consumo, en función a los ingresos de la familia”, manifestó.
El mandatario sostuvo que el beneficio comenzará a reflejarse durante el próximo verano y alcanzará a distintos departamentos de Tucumán. “Ya en este verano vamos a tener las compensaciones de la energía en diferentes departamentos de nuestra querida provincia de Tucumán”.
El gobernador consideró que la medida representa un logro para las provincias del Norte y remarcó que el Gobierno nacional ya trabaja en los detalles necesarios para ponerla en marcha. “La verdad que ya es un hecho, es un logro y nosotros hemos cumplido la palabra porque en las sesiones ya se le dio sanción a lo que es la zona fría. Entonces el Gobierno ya está trabajando en la instrumentación de las compensaciones para la energía eléctrica en el norte de la provincia”, concluyó.
Las gestiones de Tucumán ante la Nación
Además del esquema de compensaciones para la electricidad, Jaldo se refirió a las gestiones realizadas durante la semana en Buenos Aires junto con el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad.
El objetivo, explicó, fue avanzar en la incorporación de obras de infraestructura y recursos para la provincia dentro del próximo Presupuesto nacional.
“La verdad que hoy, si nosotros hacemos un análisis en estos casi tres años de gobierno que llevamos, hemos encarado obras de infraestructura que son de niveles importantes de inversión, pero de servicios esenciales muy fundamentales, como una terminal nueva, un aeropuerto nuevo, rutas provinciales pavimentadas nuevas”, afirmó.
En ese sentido, destacó también la concesión de casi 200 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan Tucumán. Según indicó, esos tramos fueron asignados mediante licitación para que empresas se encarguen de su mantenimiento.
“Hemos conseguido que el Gobierno nacional ya concesione grandes tramos y casi 200 kilómetros de nuestras rutas nacionales”, sostuvo.
Respecto del Presupuesto, señaló que las conversaciones con la Nación incluyen las obras que Tucumán pretende incorporar, además de los recursos coparticipables y fondos específicos para distintas áreas.
“Estos son los temas que estamos hablando, las obras que vamos a incluir en ese presupuesto, los recursos coparticipables que vamos a tener en ese presupuesto, los recursos específicos para diferentes áreas”, expresó.
El gobernador reconoció que el escenario económico continúa siendo complejo, pero aseguró que la Provincia mantiene la prestación de los servicios esenciales.
“Nosotros somos optimistas, la situación es compleja, pero ustedes ven que la gestión en Tucumán no se para”, afirmó.