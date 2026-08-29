Jaldo anticipó un alivio en la tarifa de luz para Tucumán: cuándo comenzaría

El gobernador consideró que la medida representa un logro para las provincias del Norte y remarcó que el Gobierno nacional ya trabaja en los detalles necesarios para ponerla en marcha. “La verdad que ya es un hecho, es un logro y nosotros hemos cumplido la palabra porque en las sesiones ya se le dio sanción a lo que es la zona fría. Entonces el Gobierno ya está trabajando en la instrumentación de las compensaciones para la energía eléctrica en el norte de la provincia”, concluyó.