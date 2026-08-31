La FET llama a atenuar las distorsiones con otras regiones

La Federación Económica de Tucumán (FET) también se prepara para conmemorar el Día de la Industria. Será el miércoles en el Establecimiento La Mariposa con la presencia de referentes privados y autoridades provinciales. En la entidad, 14 cámaras componen una de las tres ramas: la de la Industria. “En un contexto difícil para las que se encuentran en nuestra provincia, ya que no contamos con la minería ni las extractivas, muchas hacen el principal apoyo logístico acompañando a las de las provincias vecinas”, define el titular de la FET, Héctor Viñuales.