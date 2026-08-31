La FET llama a atenuar las distorsiones con otras regiones

La Federación Económica de Tucumán (FET) también se prepara para conmemorar el Día de la Industria. Será el miércoles en el Establecimiento La Mariposa con la presencia de referentes privados y autoridades provinciales. En la entidad, 14 cámaras componen una de las tres ramas: la de la Industria. “En un contexto difícil para las que se encuentran en nuestra provincia, ya que no contamos con la minería ni las extractivas, muchas hacen el principal apoyo logístico acompañando a las de las provincias vecinas”, define el titular de la FET, Héctor Viñuales.
“Nos preocupa que en este cambio hay sectores muy golpeados que necesitan en esta etapa que se arbitren medidas para que nuestras industrias terminen de equilibrar sus costos y puedan ser competitivos”, subraya el ejecutivo. Viñuales plantea tres cuestiones centrales para impulsar a las industrias del norte que, más que ventajas, constituyen una nivelación para competir con otras regiones.
1) Se deben ver y atenuar las distorsiones en el precio de la energía en el Norte que se combinan asimetrías geográficas, cambios regulatorios en nuestras realidades climáticas. Esto genera que nuestras industrias afronten costos desproporcionados en comparación con regiones de altos ingresos como el área Metropolitana de Buenos Aires. Hay desigualdad geográfica del Valor Agregado de Distribución (VAD), hay falta de red de gas natural y por ende mayor dependencia eléctrica, por lo que hay una distorsión de precios que logra la perdida de competitividad, que en este ordenamiento del mercado eléctrico las industrias han sufrido enormes aumentos de la tarifa plena mayorista.
2) Un histórico pedido de la FET es volver a instaurar el régimen del decreto 814, para mitigar la pérdida de competitividad entre la Provincia y el centro económico del país. “Sin dudas producir en el Norte hay una serie de costos que no tienen en el Conurbano Bonaerense (logística, Accesibilidad, mayores fletes, etcétera)”, indica Viñuales. Se trata de un beneficio porcentual sobre la planilla salarial que se usa como crédito fiscal de IVA. No sólo apunta a lograr una convergencia entre las distintas empresas según su ubicación, sino que alienta la registración laboral, en una zona que tiene una fuerte informalidad.
Costos impositivos
3) Trabajar intensamente en bajar los costos impositivos tanto nacionales, provinciales y municipales ya que son fuertemente los causantes de la pérdida de competitividad de nuestra industria. “Pedimos asimismo seis meses donde se paralicen los embargos que están sucediendo en estos momentos”, expresa.
Finalmente, “solicitamos que nuestras pyme industriales tengan acceso al crédito con una mirada diferente a las grandes empresas. Para ello no solo se trata de tener tasas accesibles sino que las pyme tengan métodos diferentes para que puedan acceder”, finaliza Viñuales.