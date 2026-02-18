Crisis en el comercio: la FET le apunta a la carga impositiva

Según Viñuales, no existe crecimiento económico real sin mantenimiento del empleo y afirma que “la pobreza aumenta cuando el empleo privado cae”. Los datos propios que maneja la FET demuestran de manera consistente esta correlación directa. Por ello, la federación dedica sus esfuerzos a mantener vivos los comercios locales, sobre todo en Concepción, Monteros y San Miguel de Tucumán con quienes trabajan actualmente, reconociendo el papel del comercio como motor del empleo directo. No obstante, declara: “más allá de las explicaciones de cualquier gobierno o de cualquier funcionario de turno, nosotros estamos convencidos de que la mejor manera de crecer es cuando hay más empleo”.