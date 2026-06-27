Héctor Viñuales, presidente de la FET: “Las PyME necesitan un salvataje”

“Necesitamos incentivos reales al consumo interno, condiciones de financiamiento accesibles, que la carga tributaria no sea el factor que empuja a la informalidad a quienes quieren ser formales. Necesitamos un nuevo consenso fiscal para evitar percepciones y retenciones indebidas”, afirmó el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, durante la celebración promovida por la entidad en Parque Norte, Buenos Aires. Viñuales complementó esa idea. “Las PyME son el latir de la economía de nuestro país, pero en nuestro país tiene que haber una visión diferente para el tratamiento diferencial en materia impositiva, laboral y jurídica. No es lo mismo para una PyME afrontar un juicio con la espalda que pueda tener una empresa grande”, definió. “Cualquier desfase en esta cuestión, como también en la cuestión impositiva, hace tambalear a cualquier pequeña y mediana empresa, con la caída del empleo, particularmente en el interior del país. Por eso se reclama el apoyo y el tratamiento diferencial para un crecimiento armónico de las PyME, en conectividad, en logística y en políticas de incentivos al crédito, entre otras herramientas”, acota.