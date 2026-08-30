Cinco pasos para la digitalización del retailen las pequeñas y medianas empresas

“La digitalización debe ayudar a resolver problemas concretos del negocio. No se trata de incorporar tecnología por tendencia, sino de implementar soluciones que simplifiquen la operación, mejoren la experiencia del cliente y acompañen el crecimiento de forma escalable”, explica Martín Malievac, director de Investigación y Desarrollo de Totvs Napse. Entre los principales beneficios de avanzar en este proceso se encuentran la posibilidad de automatizar tareas operativas, acceder a información en tiempo real para tomar mejores decisiones y reducir errores manuales. Cinco claves que hay que tener en cuenta para digitalizar un pequeño comercio de forma rentable: