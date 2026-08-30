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Cinco pasos para la digitalización del retailen las pequeñas y medianas empresas

El efecto del comercio electrónico.

E-commerce.
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Hace 1 Hs

Con un comercio electrónico que superó los $ 34 billones de facturación en 2025 y sumó más de 1,3 millones de nuevos compradores (Estudio Anual de CACE 2025), la transformación digital dejó de ser exclusiva de las grandes cadenas. Hoy, pequeñas y medianas empresas del sector retail también pueden acceder a herramientas que les permitan profesionalizar su operación y optimizar recursos.

En un escenario donde la eficiencia resulta determinante para la rentabilidad, la incorporación de tecnología dejó de entenderse como un gasto para convertirse en una inversión estratégica. El desafío ya no pasa por digitalizarse, sino por hacerlo de manera gradual, simple y alineada con las necesidades reales de cada negocio.

“La digitalización debe ayudar a resolver problemas concretos del negocio. No se trata de incorporar tecnología por tendencia, sino de implementar soluciones que simplifiquen la operación, mejoren la experiencia del cliente y acompañen el crecimiento de forma escalable”, explica Martín Malievac, director de Investigación y Desarrollo de Totvs Napse. Entre los principales beneficios de avanzar en este proceso se encuentran la posibilidad de automatizar tareas operativas, acceder a información en tiempo real para tomar mejores decisiones y reducir errores manuales. Cinco claves que hay que tener en cuenta para digitalizar un pequeño comercio de forma rentable:

1. Centralizar la información. Contar con una plataforma que concentre inventarios, precios, promociones y ventas facilita la gestión diaria, mejora el control del negocio y permite tomar decisiones basadas en datos actualizados.

2. Automatizar procesos repetitivos. La automatización de tareas como la actualización de stock, la gestión de promociones o la sincronización de información reduce errores, ahorra tiempo y libera recursos para actividades de mayor valor agregado.

3. Integrar todos los canales de venta. Unificar la operación física y digital permite administrar el negocio bajo una misma estrategia comercial, evitando diferencias de precios, promociones o disponibilidad de productos entre canales.

4. Apostar por soluciones escalables. No es necesario realizar grandes inversiones iniciales. Existen herramientas modulares que acompañan el crecimiento del negocio y permiten incorporar nuevas funcionalidades a medida que la empresa las necesita.

5. Priorizar la experiencia del cliente. Una operación integrada se traduce en mayor disponibilidad de productos, procesos de compra más ágiles, información consistente y una mejor atención, factores que impactan directamente en la fidelización y las ventas.

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