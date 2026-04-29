Casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas evalúa una reducción de personal

El consumo no repunta. Las pequeñas y medianas empresas, como el resto del aparato productivo, encuentra dificultades para cubrir los costos, en medio de una presión impositiva que, según los referentes de la actividad, es agobiante. Las perspectivas para lo que resta del año es de cautela: el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso, de acuerdo con el último reporte de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sobre la disposición para invertir, el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. Asimismo, el 27,7% de la muestra no manifiesta una definición concreta al respecto.