Cómo evitar que las deudas se conviertan en una trampa: los consejos de una especialista para ordenar las finanzas familiares

Llegar a fin de mes se volvió un desafío para muchas familias. Con ingresos que no siempre acompañan el costo de vida y gastos que se acumulan, la tarjeta de crédito, los préstamos y otras formas de financiamiento aparecen como una salida para cubrir aquello que falta. El problema comienza cuando esa solución deja de ser excepcional y se transforma en una parte permanente del presupuesto.