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La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas

En marketing y en experiencia del cliente.

La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas
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Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de la CACE reveló que el 62% de las firmas de e-commerce en Argentina ya usa Inteligencia Artificial para mejorar sus ventas y la atención al cliente actualmente.
  • La tecnología se aplica sobre todo en marketing y personalización, aunque persisten desafíos de implementación como la falta de conocimiento técnico y la escasez de recursos.
  • La IA se consolida como clave para la competitividad digital, mientras crece la tendencia de los consumidores a usar agentes inteligentes para decidir sus compras online.
Resumen generado con IA

La inteligencia artificial (IA) empieza a consolidarse como una herramienta cada vez más presente dentro del ecosistema del comercio electrónico argentino. De acuerdo con el Estudio Anual de Comercio Electrónico realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) junto con Kantar Insights, el 62% de las empresas socias encuestadas aseguró que ya usa inteligencia artificial en alguno de sus procesos de negocio. La IA se concentra en acciones vinculadas a marketing y experiencia de usuario. Entre los principales usos reportados por las empresas se destacan marketing y publicidad (42%), personalización y UX (27%) y automatización de tareas (27%). También aparecen aplicaciones en desarrollo de productos y servicios (16%), análisis avanzado y predicción (10%) y optimización de procesos y operaciones (7%).

Sin embargo, la adopción todavía enfrenta desafíos. Un sondeo realizado por CACE, entre las empresas que aún no incorporan herramientas de inteligencia artificial indica que el principal obstáculo es la falta de conocimiento sobre sus aplicaciones y posibilidades (52%). A esto se suman la escasez de tiempo y recursos para encarar proyectos de implementación (42%), los procesos de evaluación interna previos a la adopción (32%) y, en menor medida, las preocupaciones vinculadas a los costos (16%).

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Incluso entre las compañías que ya utilizan estas tecnologías, persisten desafíos asociados a la falta de conocimiento técnico (51%), la resistencia al cambio dentro de las organizaciones (33%), la calidad y disponibilidad de datos (32%) y la dificultad para medir con precisión el retorno de la inversión (24%).

Nuevas herramientas

En paralelo, el Estudio también muestra cambios en los hábitos de búsqueda de información de los consumidores. Al momento de investigar antes de realizar una compra online, según el Estudio, los usuarios siguen recurriendo principalmente a buscadores web (40%), marketplaces (23%) y redes sociales de marcas (21%). Sin embargo, comienzan a aparecer nuevas herramientas vinculadas a inteligencia artificial: un 7% de los encuestados aseguró utilizar agentes de IA para obtener información antes de comprar. Además, el relevamiento refleja un crecimiento de las redes sociales de marcas y de los sitios especializados, reseñas y foros como espacios de consulta, especialmente entre los segmentos más jóvenes, lo que evidencia un consumidor cada vez más digital, informado y apoyado en herramientas tecnológicas para tomar decisiones.

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“La IA dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta concreta de competitividad. Las empresas que la incorporan están logrando optimizar procesos, reducir tiempos operativos y mejorar la experiencia de sus clientes. Al mismo tiempo, los consumidores empiezan a utilizarla para buscar información y tomar decisiones de compra, lo que abre nuevos desafíos para todo el ecosistema digital”, señaló Andrés Zaied, presidente de CACE. “La IA ya forma parte de la agenda estratégica de las empresas de comercio electrónico y tendrá un rol cada vez más relevante en la forma en que se venden y compran productos y servicios online”, acotó.

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