La Inteligencia Artificial está transformando el e-commerce en más del 60% de las empresas

Nuevas herramientas

En paralelo, el Estudio también muestra cambios en los hábitos de búsqueda de información de los consumidores. Al momento de investigar antes de realizar una compra online, según el Estudio, los usuarios siguen recurriendo principalmente a buscadores web (40%), marketplaces (23%) y redes sociales de marcas (21%). Sin embargo, comienzan a aparecer nuevas herramientas vinculadas a inteligencia artificial: un 7% de los encuestados aseguró utilizar agentes de IA para obtener información antes de comprar. Además, el relevamiento refleja un crecimiento de las redes sociales de marcas y de los sitios especializados, reseñas y foros como espacios de consulta, especialmente entre los segmentos más jóvenes, lo que evidencia un consumidor cada vez más digital, informado y apoyado en herramientas tecnológicas para tomar decisiones.