Política

Probarán en Tucumán un sistema para reutilizar aguas grises en edificios

La Sociedad Aguas del Tucumán y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán firmaron un convenio para desarrollar un proyecto piloto de sustentabilidad hídrica.

TITULAR DE LA SAT. Marcelo Caponio.
TITULAR DE LA SAT. Marcelo Caponio.
Hace 3 Hs

El crecimiento de las construcciones en altura en Tucumán abrió un nuevo desafío para la infraestructura sanitaria: mejorar el uso del agua y reducir el impacto de los edificios sobre las redes cloacales. En ese contexto, la Sociedad Aguas del Tucumán y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán firmaron un convenio para desarrollar un proyecto piloto de sustentabilidad hídrica.

La experiencia se aplicará en un edificio de 16 pisos que será construido sobre avenida Mate de Luna, frente al parque Avellaneda. El proyecto ejecutivo estará a cargo de la UNT e incorporará sistemas para reutilizar aguas grises, aprovechar el agua de lluvia y realizar un pretratamiento de los líquidos cloacales antes de su ingreso a la red.

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El titular de la SAT, Marcelo Caponio, destacó que el objetivo es utilizar nuevas tecnologías en futuros desarrollos inmobiliarios y convertir este caso en una referencia para otras construcciones. La intención es analizar qué soluciones pueden reducir el consumo de agua potable y aliviar la presión sobre la infraestructura sanitaria.

Las aguas grises, provenientes de duchas y lavatorios, pueden ser tratadas y reutilizadas para actividades que no requieren agua potable. El proyecto permitirá estudiar las tecnologías disponibles, sus costos, las dificultades de implementación y los resultados que pueden obtenerse en una construcción de estas características.

Nuevas pautas de sustentabilidad

El trabajo contará con la participación del Instituto de Acondicionamiento Ambiental de la FAU, dirigido por el arquitecto Raúl Ajmat. Los resultados podrían servir como base para elaborar nuevas pautas de sustentabilidad aplicables a futuros emprendimientos en Tucumán.

La Anmat prohibió un equipo potabilizador de agua considerado un "riesgo para la salud"

El convenio también contempla pasantías educativas remuneradas y prácticas supervisadas para estudiantes avanzados de Arquitectura. Así, la iniciativa busca combinar innovación tecnológica, formación profesional y planificación urbana, con la intención de avanzar hacia edificios que permitan utilizar, tratar y reutilizar el agua.

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