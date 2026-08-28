Probarán en Tucumán un sistema para reutilizar aguas grises en edificios

El crecimiento de las construcciones en altura en Tucumán abrió un nuevo desafío para la infraestructura sanitaria: mejorar el uso del agua y reducir el impacto de los edificios sobre las redes cloacales. En ese contexto, la Sociedad Aguas del Tucumán y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán firmaron un convenio para desarrollar un proyecto piloto de sustentabilidad hídrica.