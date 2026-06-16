“Dejen de compararme”: el duro descargo de Candelaria Tinelli en medio de la polémica que rodea a su hermana Juana

Tras la repercusión de esas declaraciones, Candelaria, conocida artísticamente como Lelé, utilizó su cuenta de Instagram, donde reúne más de cuatro millones de seguidores, para defender a su madre y responder a quienes la compararon con su hermana menor. “Dejen de criticar a mi vieja y de compararme con mi hermana a la cual quiero mucho, pero no tengo absolutamente nada que ver”, escribió al comienzo de una historia publicada en la red social.