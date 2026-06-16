“Dejen de compararme”: el duro descargo de Candelaria Tinelli en medio de la polémica que rodea a su hermana Juana

La polémica que se desató tras la denuncia de Juana Tinelli contra su ex novio, Bautista Cuiña, sumó un nuevo capítulo. Luego de que Soledad Aquino cuestionara públicamente a la joven modelo e influencer, Candelaria Tinelli salió a respaldar a su madre mediante un contundente mensaje publicado en sus redes sociales.
Todo comenzó luego de que el viernes pasado por la madrugada Juana denunciara a Cuiña por presunta violencia de género en un boliche. A partir de ese episodio, distintas voces del entorno familiar se pronunciaron sobre el caso.
Una de ellas fue Aquino, primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de Micaela y Candelaria. La mujer puso en duda la situación que atraviesa Juana e insinuó que podría tener problemas de salud mental. “Algún diagnóstico debe tener porque, pobre mi alma, está sin rumbo”, deslizó Aquino.
Tras la repercusión de esas declaraciones, Candelaria, conocida artísticamente como Lelé, utilizó su cuenta de Instagram, donde reúne más de cuatro millones de seguidores, para defender a su madre y responder a quienes la compararon con su hermana menor. “Dejen de criticar a mi vieja y de compararme con mi hermana a la cual quiero mucho, pero no tengo absolutamente nada que ver”, escribió al comienzo de una historia publicada en la red social.
Luego, marcó diferencias respecto de las problemáticas que atravesó durante su adolescencia. “Mis problemas de adolescente (que eran otros: anorexia y bulimia) ya los traté hace tiempo y siempre estuve muy contenida por ambos padres míos, que se ocuparon de que yo reciba tratamiento siempre”, expresó.
La cantante e influencer también aseguró haber superado aquella etapa. “Ya me curé de todos mis trastornos así que dejen de mencionarme y comparar, para mí es una herida sanada”, agregó.
Antes de cerrar el mensaje, realizó un pedido directo a quienes opinan sobre la interna familiar. “Yo no jodo a nadie así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso, al igual que yo. Gracias”, concluyó.
Qué dijo Soledad Aquino sobre Juana Tinelli
Las declaraciones de Aquino se conocieron durante una conversación telefónica con Luis Ventura y Marina Calabró, en la que se refirió al escándalo generado por la denuncia de Juana contra su exnovio. “Opino como mamá, me da mucha pena porque es una criatura que podría hacer algo lindo en su vida en vez de tratar todo mediáticamente y llorando, perdió la capacidad de disfrute”, afirmó.
Además, destacó el acompañamiento que Marcelo Tinelli le brinda a su hija. “Marcelo se pasó todo el verano con ella, no es que no tiene contención, ¿qué necesita para estar contenida?”, planteó.
Aquino también recordó una denuncia por amenazas realizada por Juana en noviembre del año pasado. “Es raro, el día del reality que estábamos por almorzar, yo estaba feliz, hasta que se rajaron todos por la denuncia de amenaza, tuvimos que irnos todos, ¿por qué siempre hay lío cuando está Juana en el medio?”, cuestionó.
En ese sentido, diferenció la situación de Juana de la de sus propias hijas. “Yo por mis hijas no me preocupo porque están bárbaras, pero me parece extraño que todo su entorno sea quilombo, como madre me da pena”, sostuvo.
Por último, también hizo referencia a Paula Robles, madre de Juana y segunda esposa de Marcelo Tinelli. “Con Paula nunca tuve relación, de ninguna manera, no se dio, no hubo afinidad, estábamos a destiempo, con Guille sí, me venía a ver al sanatorio, tuve buena relación”, señaló.