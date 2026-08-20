Comienza Expo AgroSur 2026

La Expo AgroSur 2026 abre sus puertas hoy en el Predio Marcial Córdoba de Concepción, con una propuesta que reúne al sector agropecuario, AgTech, maquinaria, tecnología, innovación y oportunidades de negocios. La muestra continuará hasta el sábado 22, con entrada libre y gratuita. La Carpa de Conferencias será uno de los espacios destacados de la exposición. Mañana, a las 15.30, el economista Salvador Di Stefano brindará la conferencia “Economía argentina: la economía que viene, explicada por un economista”. Además, habrá patio de comidas, shows en vivo y presencia de empresas vinculadas al sector.