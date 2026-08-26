Acevedo con un ex intendente, la interna del PRO y ¿viene Milei a Tucumán?

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Resumen para apurados
- La política tucumana debate reuniones del vicegobernador Acevedo, la interna del PRO y la posible visita del presidente Javier Milei a la provincia.
- El escenario local incluye movimientos entre referentes peronistas, reacomodamientos partidarios en la oposición y gestiones con La Libertad Avanza.
- Estas negociaciones y eventuales visitas presidenciales marcarán el pulso electoral y la relación entre la gestión provincial y la Casa Rosada.
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