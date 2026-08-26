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Acevedo con un ex intendente, la interna del PRO y ¿viene Milei a Tucumán?

Dimes y diretes de la política.

FOTO DE PRENSA LEGISLATURA
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La política tucumana debate reuniones del vicegobernador Acevedo, la interna del PRO y la posible visita del presidente Javier Milei a la provincia.
  • El escenario local incluye movimientos entre referentes peronistas, reacomodamientos partidarios en la oposición y gestiones con La Libertad Avanza.
  • Estas negociaciones y eventuales visitas presidenciales marcarán el pulso electoral y la relación entre la gestión provincial y la Casa Rosada.
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