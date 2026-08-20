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La trampa del pago mínimo: en Tucumán, dos de cada 10 pesos que se deben ya cayeron en mora

Un estudio revela que la provincia supera la media nacional de atraso crediticio y expone la asfixia cotidiana en los barrios.

IMAGEN ILUSTRATIVA
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Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, dos de cada diez pesos adeudados cayeron en mora debido al uso recurrente del pago mínimo de tarjetas y la asfixia financiera de los hogares.
  • Un informe reveló que la provincia superó la media crediticia nacional por el endeudamiento cotidiano en los barrios ante la pérdida del poder adquisitivo.
  • La acumulación de intereses por pagos mínimos amenaza con profundizar la exclusión financiera y agravar el sobreendeudamiento de las familias locales.
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