La trampa del pago mínimo: en Tucumán, dos de cada 10 pesos que se deben ya cayeron en mora

Resumen para apurados
- En Tucumán, dos de cada diez pesos adeudados cayeron en mora debido al uso recurrente del pago mínimo de tarjetas y la asfixia financiera de los hogares.
- Un informe reveló que la provincia superó la media crediticia nacional por el endeudamiento cotidiano en los barrios ante la pérdida del poder adquisitivo.
- La acumulación de intereses por pagos mínimos amenaza con profundizar la exclusión financiera y agravar el sobreendeudamiento de las familias locales.
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