Los jóvenes vuelven a confiar en Milei: qué dice el índice de Di Tella

Resumen para apurados
- En agosto, la confianza de jóvenes argentinos de 18 a 29 años en el gobierno de Milei subió 66,3% y llegó a 2,80 puntos, liderando el índice de la Universidad Di Tella.
- El índice general aumentó un 6,4% hasta 2,06 puntos sobre 5. El grupo de 30 a 49 años subió a 1,99 puntos, mientras que en los mayores de 50 años cayó un 2,5% hasta 2,02.
- La Universidad Di Tella advirtió sobre el margen de error por el tamaño de la muestra; las próximas mediciones definirán si este fuerte repunte juvenil se consolida en el tiempo.
La confianza de los jóvenes en el Gobierno de Javier Milei volvió a subir. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, las personas de entre 18 y 29 años registraron en agosto 2,80 puntos, el valor más alto entre los grupos de edad analizados.
El dato representa un aumento del 66,3% respecto de julio, la mayor variación mensual entre los tres segmentos. El ICG general, en tanto, llegó a 2,06 puntos, con una suba del 6,4% frente al mes anterior.
Los jóvenes, al frente
El segmento de 18 a 29 años quedó por encima de los otros dos grupos medidos por el estudio.
Las personas de 30 a 49 años alcanzaron 1,99 puntos, con un incremento mensual del 14%. Entre quienes tienen 50 años o más, el índice se ubicó en 2,02 puntos, lo que representa una caída del 2,5%.
Así, agosto dejó a los jóvenes en el primer lugar del ranking de confianza en el Gobierno, seguidos por los mayores de 50 años y, luego, por el grupo de 30 a 49.
Sin embargo, la Universidad Torcuato Di Tella pone una advertencia sobre el resultado. El segmento joven es el que reúne la menor cantidad de casos de la muestra, por lo que también presenta menor precisión estadística. Por eso, el fuerte salto de agosto podría estar influido, al menos en parte, por el error muestral.
¿Qué mide el índice?
El ICG se elabora desde noviembre de 2001 a partir de una encuesta de opinión pública de alcance nacional. El indicador busca medir el nivel de confianza de la población en el Gobierno y se expresa en una escala de 0 a 5 puntos.
En agosto, el índice general fue de 2,06 puntos. Subió un 6,4% frente a julio, aunque todavía se encuentra un 2,8% por debajo del valor registrado un año atrás y un 16,5% por debajo del nivel de diciembre de 2025.
El resultado de agosto fue, además, el segundo aumento mensual del año, después del registrado en junio.
Para los jóvenes, el dato deja una foto diferente a la del índice general: mientras la confianza promedio en el Gobierno se mantiene en 2,06 puntos, entre quienes tienen de 18 a 29 años alcanza 2,80.
La próxima medición permitirá saber si este salto se sostiene o si parte de la variación estuvo vinculada al tamaño de la muestra. Por ahora, agosto vuelve a colocar a los jóvenes en el grupo que más confianza declara en el Gobierno de Milei.