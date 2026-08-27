Créditos hipotecarios: 10 claves para entender el plan que anunció el Gobierno nacional
El esquema movilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y establece condiciones para que los bancos otorguen préstamos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional lanzó en Argentina un plan con $2 billones de la Anses para reactivar los créditos hipotecarios y facilitar el acceso a la primera vivienda.
- Los fondos del FGS se licitarán a bancos mediante plazos fijos UVA. Los créditos tendrán un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima fijada en UVA más 7,5%.
- Bancos y constructoras celebraron el anuncio para dinamizar el sector, aunque advierten que el desafío residirá en ampliar la escala del financiamiento.
El Gobierno nacional presentó un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario y facilitar el acceso a la vivienda propia. La iniciativa también apunta a dinamizar al sector de la construcción y generó una reacción favorable tanto en el sistema financiero como en la industria, que coincidieron en calificarla como “un paso positivo”, aunque advirtieron que el desafío será ampliar su escala.
El programa se denomina “Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario” y contempla recursos por $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
Las 10 claves del nuevo esquema
1. ¿Cuánto dinero movilizará el programa?
El Gobierno destinará $2 billones para fondear el nuevo esquema de crédito hipotecario. Los recursos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
2. ¿Cómo llegarán los fondos a los bancos?
El dinero será canalizado mediante depósitos a plazo fijo en pesos, ajustables por UVA más un interés adicional. Estos depósitos serán licitados entre las entidades financieras.
Los bancos que obtengan los fondos deberán destinarlos exclusivamente al otorgamiento de créditos hipotecarios para personas humanas.
3. ¿Para qué se podrán utilizar los créditos?
Los préstamos deberán estar orientados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.
4. ¿Cuáles son los dos tramos de depósitos?
El programa contempla dos alternativas. La primera tiene un plazo de un año y una tasa mínima de UVA más un interés adicional de 2,50%.
El segundo tramo se extiende durante cinco años, con una tasa mínima de UVA más un interés adicional de 4,50%.
5. ¿Cuánto se licitará en cada convocatoria?
Cada licitación tendrá un monto de $200.000 millones. Además, cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del total convocado.
La primera licitación bajo este esquema está prevista para la semana próxima.
6. ¿Cuánto tiempo tendrán los bancos para otorgar los créditos?
Una vez constituido el depósito, las entidades financieras tendrán un plazo de 90 días corridos para aplicar esos fondos al otorgamiento de créditos hipotecarios.
7. ¿Cuál será la tasa máxima para quienes tomen el préstamo?
El programa establece un techo para la tasa que los bancos podrán cobrar a los tomadores. Será de UVA más 7,50%.
Los créditos deberán tener una duración mínima de 15 años, mientras que la presentación oficial no estableció un límite máximo único para el plazo.
8. ¿Cuál será el monto máximo del crédito?
Cada préstamo podrá alcanzar como máximo el equivalente a 150.000 UVA.
Según el tipo de cambio actual, esa cifra se ubica cerca de los U$S200.000, aunque el monto promedio de los créditos hipotecarios históricamente ronda los U$S80.000.
9. ¿Cuánto habría que pagar por un crédito de U$S80.000?
El Ministerio de Economía presentó un ejemplo para dimensionar el alcance de la iniciativa.
Se trata de un crédito equivalente a U$S80.000 para financiar una propiedad valuada en U$S106.667. El préstamo cubre el 75% del valor del inmueble y equivale a $120.920.000 al tipo de cambio oficial.
Para el ejemplo, Economía tomó un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%, medio punto porcentual por debajo del techo establecido por el programa.
Bajo esas condiciones, la cuota inicial sería de $865.098.
El capital se ajusta por UVA, por lo que las cuotas no permanecen fijas en pesos durante los 25 años, sino que evolucionan a medida que avanza la inflación.
El cálculo oficial tampoco contempla otros gastos asociados a la operación, como los vinculados con la escritura o los trámites bancarios.
10. ¿Qué ingreso familiar se necesita para acceder?
Para el crédito de U$S80.000 utilizado como ejemplo, el Ministerio de Economía calculó un ingreso familiar neto mensual de $3.460.391, tomando una relación entre cuota e ingreso del 25%.
Según explicó Caputo durante la conferencia, esto significa que una pareja en la que cada integrante tenga un ingreso de bolsillo cercano a $1,7 millones podría acceder a un crédito de U$S80.000 bajo las condiciones planteadas en el ejemplo oficial.