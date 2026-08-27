Créditos hipotecarios: 10 claves para entender el plan que anunció el Gobierno nacional

El Gobierno nacional presentó un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario y facilitar el acceso a la vivienda propia. La iniciativa también apunta a dinamizar al sector de la construcción y generó una reacción favorable tanto en el sistema financiero como en la industria, que coincidieron en calificarla como “un paso positivo”, aunque advirtieron que el desafío será ampliar su escala.