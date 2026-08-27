Llegó a Microsoft, vivió en Canadá y decidió volver a Tucumán para crear su propia empresa

Cuando Benjamín Cortés entró a trabajar en Microsoft, sintió que había llegado a un lugar que durante años imaginó como una meta difícil de alcanzar. Con 25 años, recibido de la licenciatura en Informática de la Facet, acababa de atravesar un proceso de selección que lo llevaría a vivir en Canadá. Para muchos, ese podría ser el final feliz: recibirse, aplicar a una empresa global, irse del país y construir una carrera en el exterior. Pero para él, con el tiempo, esa idea empezó a quedar corta.