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¿Querés bajar de peso? Estos son los cuatro grupos de alimentos que no pueden faltar en tu desayuno

Todo objetivo alimenticio requiere una dieta equilibrada.

¿Querés bajar de peso? Estos son los cuatro grupos de alimentos que no pueden faltar en tu desayuno
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Nutricionistas recomiendan incorporar cereales integrales, grasas sanas, vegetales y proteínas en el desayuno para perder peso de forma equilibrada y saludable.
  • Los expertos destacan la importancia de consumir opciones saciantes con triptófano y fibra, priorizando una alimentación sostenida frente a las dietas temporales.
  • Adoptar este hábito integral permite acelerar el metabolismo, mantener la energía diaria y consolidar cambios duraderos en la composición corporal.
Resumen generado con IA

El desayuno es la comida más importante y su composición determinará buena parte de nuestra jornada. Aporta los nutrientes necesarios para empezar el día y para mantenernos activos y energéticos durante todo el día. Por eso, es importante incorporar nutrientes de calidad, sobre todo si tenemos como objetivo perder peso.

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Los especialistas distinguen dos tipos de constancia con la alimentación. Una en la que incluímos episodios temporales de dietas que ayuden a adelgazar. Otra que implica una alimentación saludable sostenida y extendida en el tiempo. Señalan que esta última es la opción recomendable y que permite que el cuerpo se acostumbre a un nuevo ritmo.

Cómo desayunar para perder peso

Un aspecto importante a cubrir en los desayunos que forman parte de una dieta de adelgazamiento es que sean saciantes. Por ello se sugiere incluir por la mañana aquellos que contengan triptófano, un tipo de aminoácido que ayuda a producir y mantener las proteínas, músculos, enzimas y neurotransmisores.

Los nutricionistas explican que hay cuatro grupos de alimentos que son importantes en el desayuno. Mientras más grupos de ellos abarque la elección para la primera comida del día, más equilibrada será esta.

Qué tipos de alimentos desayunar para adelgazar

Cereales

Este grupo incluye pan de granos sin procesar, 100% integrales. Se puede desayunar avena, trigo, cebada, quínoa, centeno, amaranto o muesli sin azúcar.

Grasas saludables

Son los alimentos que contienen aceites naturales y comprende el grupo de los frutos secos y las semillas. También se pueden desayunar pescados azules, palta o aceite de oliva extra virgen.

Vegetales

Este grupo contiene tanto frutas como verduras, alimentos llenos de fibras que ayudan a acelerar el metabolismo y suelen ser bajos en grasas.

Proteínas saludables

Lo recomendable para cubrir la cuota necesaria de estos alimentos es elegir carnes y lácteos bajos en grasa o huevos en formas no fritas. La pechuga de pollo o de pavo son excelentes opciones.

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