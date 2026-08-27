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Tiene 11 años y presentará sus diseños en Argentina Fashion Week

La joven diseñadora contó en TikTok que fue convocada para presentar sus creaciones en uno de los eventos más importantes de la moda argentina.

DE TIKTOK A LA PASARELA. La noticia la compartió en redes sociales y su reacción emocionó a sus seguidores.
DE TIKTOK A LA PASARELA. La noticia la compartió en redes sociales y su reacción emocionó a sus seguidores.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lola, una diseñadora de 11 años, presentará sus creaciones en Argentina Fashion Week tras ser convocada por su trabajo difundido en redes sociales.
  • Su interés por las telas e indumentaria comenzó desde pequeña y dio a conocer la noticia a través de TikTok, donde suele mostrar sus diseños y procesos creativos.
  • La participación le permitirá debutar en una pasarela profesional y exponer su talento ante referentes de la moda argentina, abriendo camino a futuras oportunidades.
Resumen generado con IA

Tiene 11 años y ya tiene un desafío que muchos diseñadores esperan durante años: presentar sus propios diseños en una pasarela de Argentina Fashion Week. Lola (@sissibylola en Instagram) compartió la noticia en sus redes y su anuncio rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

“No lo podía creer”, contó al revelar que tendrá su primera presentación en el evento, que reúne a diseñadores y referentes de la industria de la moda argentina.

Post Instagram

Su vínculo con la indumentaria comenzó desde chica. El interés por las telas, las texturas y la creación de prendas la llevó a desarrollar sus propios diseños y a experimentar con distintas propuestas.

Ahora, ese trabajo tendrá un nuevo escenario: una pasarela profesional.

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El anuncio que sorprendió en TikTok

La noticia llegó a través de un video publicado en TikTok. Allí, la joven contó con emoción que había sido convocada para participar de Argentina Fashion Week.

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. El anuncio generó comentarios y muestras de apoyo ante el desafío que representa mostrar sus creaciones en un evento de estas características.

Su debut también marca un paso importante para una pasión que comenzó a desarrollar desde muy pequeña. La oportunidad le permitirá presentar sus prendas ante personas vinculadas con la moda y conocer de cerca el funcionamiento de una pasarela profesional.

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Una primera pasarela

Argentina Fashion Week es una de las plataformas de moda más reconocidas del país y reúne distintas propuestas de diseñadores y marcas.

Para la joven creadora, será la primera vez que sus diseños lleguen a un escenario de este nivel. La experiencia abre una nueva etapa en su recorrido y le permitirá seguir explorando una actividad que ya forma parte de su mundo.

A los 11 años, su historia recién empieza. Y esta vez, sus diseños saldrán de las redes para llegar a una pasarela.

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