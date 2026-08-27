Eslavos llega por primera vez a Tucumán: todo sobre el show de Marcos Lescano

Resumen para apurados
- Marcos Lescano presentará por primera vez su banda Eslavos en Tucumán el sábado 29 de agosto en La Gesta Cultural, en el marco de su gira nacional.
- Tras la disolución de La 25 en 2021, el guitarrista formó este nuevo proyecto y lanzó su disco debut; el show combinará temas propios y clásicos de su antigua banda.
- La fecha en la provincia consolida el recorrido federal del grupo, que continuará presentándose en distintas ciudades hasta cerrar su tour en octubre en el Teatro Flores.
Después de más de dos décadas recorriendo escenarios con "La 25", Marcos Lescano vuelve a la ruta con una banda propia y este fin de semana hará una parada en Tucumán. "Eslavos" se presentará por primera vez en la provincia el sábado 29 de agosto, con un repertorio que combinará las canciones de esta nueva etapa con clásicos de la banda que marcó buena parte de su carrera.
La fecha forma parte de una gira nacional que durante agosto llevó al grupo por distintas ciudades y que continuará durante los próximos meses. En Tucumán, además, habrá artistas invitados y las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles.
Cuándo y dónde toca Eslavos en Tucumán
El recital será el sábado 29 de agosto a las 20 en La Gesta Cultural, ubicada en avenida Alem 747, en la capital.
Según la información publicada por la producción, será la primera presentación de Eslavos en Tucumán. La banda llegará después de sumar fechas en otras ciudades del país como Concordia, Río Cuarto y Córdoba.
La noche también tendrá participación local: estarán como artistas invitados "La Cheti Roll" y Pato Herrero, mientras que la musicalización estará a cargo de DJ Matts Pavone.
Cuánto cuestan las entradas
Las entradas se venden de manera online a través de Passline. La plataforma tiene publicada una Preventa 1 a $20.000 para el show.
Como ocurre con las ventas por etapas, el valor puede modificarse cuando se agote ese cupo, por lo que conviene consultar el precio actualizado antes de realizar la compra.
Para encontrar la fecha hay que ingresar a Passline y buscar “Eslavos en Tucumán”.
Qué es Eslavos, el proyecto de Marcos Lescano
Lescano fue guitarrista y corista de La 25 durante más de dos décadas, hasta la disolución del grupo en 2021. Después inició Eslavos, proyecto con el que volvió a grabar y recorrer escenarios.
La banda está integrada por Lescano en voz y guitarra, Federico “Yankee” Varela y Lucas Peñalva en guitarras, Lucas Berns en bajo, Hernán Leiva en batería y Juan Ildarraz en armónica.
Su primer disco, “Desembarco Popular”, fue publicado en 2024 y reúne 10 canciones. Entre ellas aparecen temas como “Anestesiado”, “Dándole la vuelta al sol” y “Quilmes shuffle”. En 2026, además, el grupo sumó “Alma”, su primer EP.
Qué canciones habrá en el show
La presentación no estará dedicada únicamente al material nuevo. La propia venta de entradas anticipa que Eslavos tocará sus canciones junto con clásicos de La 25, por lo que el recital funcionará como un cruce entre las dos etapas de Lescano.
Después de Tucumán, la gira continuará por otras ciudades del país y tiene previsto un cierre en octubre en el Teatro Flores, en Buenos Aires