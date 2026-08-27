Eslavos llega por primera vez a Tucumán: todo sobre el show de Marcos Lescano

Después de más de dos décadas recorriendo escenarios con "La 25", Marcos Lescano vuelve a la ruta con una banda propia y este fin de semana hará una parada en Tucumán. "Eslavos" se presentará por primera vez en la provincia el sábado 29 de agosto, con un repertorio que combinará las canciones de esta nueva etapa con clásicos de la banda que marcó buena parte de su carrera.